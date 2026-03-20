ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Bundesliga - 27η αγωνιστική: Μάχη για Champions League και «φωτιά» στην ουρά

Το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής διεξάγεται στη Λειψία, εκεί όπου η Λειψία υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ σε ένα καθαρό «εξάποντο» για την τετράδα.

Η 27η αγωνιστική της Bundesliga φέρνει ντέρμπι τετράδας, αλλά και κρίσιμες μάχες παραμονής με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, την ώρα που Μπάγερν και Ντόρτμουντ έχουν ξεφύγει.

Η Bundesliga μπαίνει στην τελική ευθεία και η 27η αγωνιστική υπόσχεται ένα γεμάτο τριήμερο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με παιχνίδια που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά.

Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην 3η θέση με 50 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη Λειψία, που θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος μετά την ήττα από την Στουτγκάρδη.

Στην κορυφή, η μάχη του τίτλου έχει ήδη κριθεί, με την Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Ουνιόν Βερολίνου και να ψάχνει ακόμα μια παράσταση, την ώρα που η Ντόρτμουντ φιλοξενεί το Αμβούργο.

Την ίδια στιγμή, η «μάχη» της παραμονής παίρνει φωτιά, με τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη να δίνει κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης σε ένα πραγματικό ντέρμπι επιβίωσης.

Στη Ζανκτ Πάουλι, ο Σάλιακας και η ομάδα του υποδέχονται τη Φράιμπουργκ με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη δοκιμάζεται απέναντι κόντρα στην Στουτγκάρδη σε μια δύσκολη αποστολή.

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 20/3

Λειψία-Χόφενχαϊμ (21:30)

Σάββατο, 21/3

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Κολωνία-Γκλάντμπαχ (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αμβούργο (19:30)

Κυριακή, 22/3

Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ (18:30)

Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (28ης) αγωνιστικής:

Σάββατο, 4/4

Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία (16:30)

Γκλάντμπαχ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Χόφενχαϊμ-Μάιντς (16:30)

Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 5/4

Ουνιόν Βερολίνου-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία (18:30)

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έχασε έδαφος η Γιουνάιτεντ με… μοιραίο Μαγκουάιρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκη «χρυσάφι» για τον Παναθηναϊκό επί του Ερυθρού Αστέρα

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποκλεισμός για τη Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Ανανεώνει για μια ακόμη σεζόν τον Μαγκουάιρ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κατέγραψε την πρώτη της νίκη η Ένωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το πήρε... πάνω του ο ΜακΤόμινεϊ και καθάρισε για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νίκη για την ΑΕΚ άνοιξε η αυλαία της 2ης φάσης για το πρωτάθλημα

Κύπρος

|

Category image

Μαρκόφσκι: «Βάλαμε στόχους, να παίρνουμε βαθμούς»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Σατσιάς: «Πιστεύω πως μπορεί να είχαμε δύο πέναλτι, όχι ένα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ένταση στο φινάλε - «Βράζουν» για πέναλτι που δεν δόθηκε στην Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη η Ένωση και σόκαρε την Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόλαβε το… λεωφορείο για Λεμεσό ο Μασούρας – Ποιοι έμειναν εκτός αποστολής

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απόλυτα έτοιμος ο Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με… εμπόδια αλλά κατοστάρι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Θα το ξαναπώ, το κύριο μέλημα μας είναι η δική μας απόδοση»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη