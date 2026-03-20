Bundesliga - 27η αγωνιστική: Μάχη για Champions League και «φωτιά» στην ουρά

Η 27η αγωνιστική της Bundesliga φέρνει ντέρμπι τετράδας, αλλά και κρίσιμες μάχες παραμονής με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, την ώρα που Μπάγερν και Ντόρτμουντ έχουν ξεφύγει.

Η Bundesliga μπαίνει στην τελική ευθεία και η 27η αγωνιστική υπόσχεται ένα γεμάτο τριήμερο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με παιχνίδια που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά.

Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην 3η θέση με 50 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη Λειψία, που θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος μετά την ήττα από την Στουτγκάρδη.

Στην κορυφή, η μάχη του τίτλου έχει ήδη κριθεί, με την Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Ουνιόν Βερολίνου και να ψάχνει ακόμα μια παράσταση, την ώρα που η Ντόρτμουντ φιλοξενεί το Αμβούργο.

Την ίδια στιγμή, η «μάχη» της παραμονής παίρνει φωτιά, με τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη να δίνει κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης σε ένα πραγματικό ντέρμπι επιβίωσης.

Στη Ζανκτ Πάουλι, ο Σάλιακας και η ομάδα του υποδέχονται τη Φράιμπουργκ με την πλάτη στον τοίχο, ενώ η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη δοκιμάζεται απέναντι κόντρα στην Στουτγκάρδη σε μια δύσκολη αποστολή.

Το πρόγραμμα της 27ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 20/3

Λειψία-Χόφενχαϊμ (21:30)

Σάββατο, 21/3

Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Κολωνία-Γκλάντμπαχ (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Αμβούργο (19:30)

Κυριακή, 22/3

Μάιντς-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Φράιμπουργκ (18:30)

Άουγκσμπουργκ-Στουτγκάρδη (20:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (28ης) αγωνιστικής:

Σάββατο, 4/4

Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία (16:30)

Γκλάντμπαχ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Χόφενχαϊμ-Μάιντς (16:30)

Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 5/4

Ουνιόν Βερολίνου-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία (18:30)

