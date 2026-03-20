Ποινικό αδίκημα στην Αγγλία η είσοδος σε γήπεδο χωρίς εισιτήριο!

Η είσοδος σε ποδοσφαιρικό αγώνα χωρίς εισιτήριο θα συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το νέο νόμο που θα τεθεί σε εφαρμογή πριν από τον τελικό του League Cup μεταξύ της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Σίτι στο «Γουέμπλεϊ» την Κυριακή (22/3).

Στο ίδιο γήπεδο χιλιάδες οπαδοί χωρίς εισιτήριο εισέβαλαν βίαια κατά την διάρκεια του τελικού του Euro ανάμεσα σε Αγγλία και Ιταλία τον Ιούλιο του 2021, δημιουργώντας σκηνές χάους.

Διαπιστώθηκε πως κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές και ότι οι κυρώσεις για παράνομη είσοδο σε γήπεδα ήταν ανεπαρκείς. Μάλιστα το να περπατάς πολύ κοντά από κατόχους εισιτηρίων για να περάσεις από τις εισόδους θα θεωρείται ποινικό αδίκημα όπως αποφάσισε η αγγλική κυβέρνηση.

Οι παραβάτες σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία θα αντιμετωπίζουν πενταετή απαγόρευση εισόδου σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, καθώς και πρόστιμο έως 1.000 λιρών ξεκινώντας από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (20/3).

Η Σάρα Τζόουνς υπουργός της κυβέρνησης για την αστυνόμευση, δήλωσε ότι αυτό θα αποτελέσει «ισχυρό αποτρεπτικό μέτρο».

«Δεν μπορεί να είναι σωστό», είπε, «μερικοί να πληρώνουν και άλλοι όχι, ενώ οι άνθρωποι εκτίθενται σε κίνδυνο όταν κάποιος πλησιάζει τους κατόχους εισιτηρίων».

Προηγουμένως δεν υπήρχαν συγκεκριμένες νομικές κυρώσεις για την είσοδο σε ποδοσφαιρικό αγώνα χωρίς εισιτήριο.

Ο Νόμος για την Μη Εξουσιοδοτημένη Είσοδο σε Ποδοσφαιρικούς Αγώνες θα καθιστά επίσης παράνομη την απόπειρα εισόδου σε αγώνα με πλαστά εισιτήρια, πάσα ή διαπιστεύσεις, καθώς και την προσποίηση ότι κάποιος είναι μέλος του προσωπικού του σταδίου ή των παικτών.

