Άτυχη η ΑΕΚ, με Μπανταλόνα στα playoffs του BCL

Άτυχη η ΑΕΚ, με Μπανταλόνα στα playoffs του BCL

Η Mπανταλόνα θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα playoffs του Basketball Champions League. Στις 31/3 ή 1/4 το πρώτο ματς στην Sunel Arena.

Η Μπανταλόνα θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στα playoffs του Basketball Champions League. Αυτό το όνομα βγήκε από την κληρωτίδα στη διαδικασία που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Μουσείο της Μπανταλόνα. Πρόκειται για την πιο δύσκολη κλήρωση που μπορούσε να έχει η «Ένωση», η οποία αν προκριθεί θα παίξει στον ημιτελικό με το νικητή του Μάλαγα-Άλμπα.

Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες και χαρίζει το εισιτήριο για το Final 4 της Μπανταλόνα, που θα γίνει 7 και 9 Μαΐου στην καταλανική πόλη.

Η Μπανταλόνα ήταν αήττητη στην πρώτη φάση, ενώ στους «16» τερμάτισε πίσω από τη Μάλαγα στον όμιλο, με ρεκόρ 4-2. Στον πάγκο της είναι ο Ντάνιελ Μιρέτ, ενώ στο ρόστερ της ξεχωρίζουν παίκτες με τεράστια εμπειρία, όπως οι Ρίκι Ρούμπιο, Άνταμ Χάνγκα, Άντε Τόμιτς και Τζαμπάρι Πάρκερ. Στην ACB είναι στην έβδομη θέση με 14-8.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ως πρώτη (και αήττητη) στο γκρουπ της είχε τρεις υποψηφίους αντιπάλους, τους δεύτερους των άλλων τριών γκρουπ (εξαιρουμένης της Άλμπα που ήταν στο δικό της), Νίμπουρκ, Γαλατάσαραϊ και Μπανταλόνα.

Οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών είναι προγραμματισμένοι για τις 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου. Τα δεύτερα ματς θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Απριλίου, ενώ αν χρειαστεί τρίτος αγώνας στη σειρά, θα γίνει στις 14 και 15 Απριλίου.

Το Final Four ξεκινά με τους ημιτελικούς την Πέμπτη 7 Μαΐου. Ο αγώνας για την τρίτη θέση θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, και θα ακολουθήσει ο τελικός την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs (αναφέρονται πρώτες οι ομάδες με πλεονέκτημα έδρας):

1. Ρίτας Βίλνιους-Νίμπουρκ

2. ΑΕΚ-Μπανταλόνα

3. Τενερίφη-Γαλατάσαραϊ

4. Μάλαγα-Άλμπα Βερολίνου

 

Οι διασταυρώσεις στο Final 4:

 

Μάλαγα ή Άλμπα-ΑΕΚ ή Μπανταλόνα

Ρίτας Βίλνιους ή Νίμπουργκ-Τενερίφη ή Γαλατάσαραϊ

