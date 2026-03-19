Ανόρθωση: Ανακοίνωσε πακέτα για την β΄φάση του πρωταθλήματος

Η Ανόρθωση Αμμοχώστου διαθέτει ειδικά πακέτα εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες της Β’ φάσης του πρωταθλήματος, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με οικονομικό όφελος σε σχέση με την αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων.

Οι μη κατόχοι διαρκείας έχουν τη δυνατότητα να:

⁠Αγοράσουν το πακέτο εισιτηρίων και να παρακολουθήσουν όλους τους εντός έδρας αγώνες της Β’ φάσης με μειωμένο κόστος.

⁠Eναλλακτικά να αγοράσουν μεμονωμένο εισιτήριο για τον αγώνα της επιλογής τους, αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν μόνο συγκεκριμένα παιχνίδια.

Για τους κατόχους διαρκείας:

⁠Μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας με το εισιτήριο διαρκείας τους.

⁠Αν επιλέξουν να αγοράσουν το πακέτο εισιτηρίων για τη Β’ φάση της ποδοσφαιρικής περιόδου 2025-26, το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρεθεί από την τιμή του εισιτηρίου διαρκείας τους για τη σεζόν 2026-2027.

Online: www.anotickets.com

Μπουτίκ: Λάρνακα & Λεμεσός

