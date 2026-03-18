«Είμαστε κοντά στο να σώσουμε την Ανόρθωση - Μειώνονται οι υποθέσεις και οριοθετήθηκαν»

Συνεχίζει να βρίσκεται στον αφρό της επικαιρότητας το οικονομικό κομμάτι στην Ανόρθωση, καθώς η διοίκηση είχε να ανέβει ένα… βουνό ώστε να σουλουπώσει τις υποθέσεις που είχε και εξακολουθεί να έχει ενώπιων της.

Η «Κυρία» εντός αγωνιστικών χώρων παλεύει για την παραμονή, όμως η διοίκηση παλεύει να σώσει την ομάδα της Αμμοχώστου ώστε να ανασάνει από την αμέσως επόμενη περίοδο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου, παραχώρησε δηλώσεις (Super Sport FM 104.0) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους διακανονισμούς: «Να κάνω μια διευκρίνηση. Είμαστε προς το τέλος μιας απίστευτης χρονιάς. Κουραστήκαμε να το λέμε και ο κόσμος να το ακούει. Όποιος δεν το ζήσει είναι δύσκολο να το καταλάβει. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά να εκπληρώσουμε το στόχο μας και να σώσουμε την Ανόρθωση. Υπήρξε περίοδος που η ομάδα ξεπέρασε τους 40 διακανονισμούς. Τώρα είναι στους 36. Μειώνονται οι υποθέσεις και οριοθετήθηκαν. Ο στόχος ήταν να μαζέψουμε μέσω πλατφόρμας 1.911.000 και μαζευτήκαν 700 χιλιάδες».