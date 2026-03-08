Καμορανέζι: «Το ποδόσφαιρο είναι πάθος!»

Ικανοποιημένος τόσο από τη νίκη όσο και από την εμφάνιση της ομάδας του στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο Μάουρο Καμορανέζι:

«Είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση. Ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές για το ομαδικό πνεύμα στο γήπεδο και το πάθος τους γιατί το ποδόσφαιρο είναι πάθος!»., είπε και πρόσθεσε:

«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, ο ΑΠΟΕΛ έχει φανταστικούς ποδοσφαιριστές, με ποιότητα, με καλό μεντάλιτι και φυσική κατάσταση. Ήταν απαραίτητο να παίξουμε με ένταση και το κάναμε. Ήμασταν συμπαγείς, είχαμε σωστό πλάνο, το ακολουθήσαμε και αξίζαμε τη νίκη».