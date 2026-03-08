ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καμορανέζι: «Το ποδόσφαιρο είναι πάθος!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καμορανέζι: «Το ποδόσφαιρο είναι πάθος!»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ανόρθωσης.

Ικανοποιημένος τόσο από τη νίκη όσο και από την εμφάνιση της ομάδας του στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο Μάουρο Καμορανέζι:

«Είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση. Ευχαριστώ τους ποδοσφαιριστές για το ομαδικό πνεύμα στο γήπεδο και το πάθος τους γιατί το ποδόσφαιρο είναι πάθος!»., είπε και πρόσθεσε:

«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, ο ΑΠΟΕΛ έχει φανταστικούς ποδοσφαιριστές, με ποιότητα, με καλό μεντάλιτι και φυσική κατάσταση. Ήταν απαραίτητο να παίξουμε με ένταση και το κάναμε. Ήμασταν συμπαγείς, είχαμε σωστό πλάνο, το ακολουθήσαμε και αξίζαμε τη νίκη».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ανόρθωση δεν ξέχασε τον Λαΐφη

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεράστια ανατροπή που κράτησε τις αποστάσεις, το ηχηρό πέρασμα της Ανόρθωσης και η επιστροφή του Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έσπασε το αήττητο της ΑΕΚ ο Κεραυνός

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έδωσε τη... μπάλα στον πρόεδρο για το συμβόλαιο ο Κίκο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σνάουτσνερ: «Είναι πολλά τα πέναλτι εναντίον του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα δυο πέναλτι που έδωσαν το σπουδαίο διπλό στην Ανόρθωση επί του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Καμορανέζι: «Το ποδόσφαιρο είναι πάθος!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Αγκαλιές στον αγωνιστικό χώρο του «Άλφαμεγα» στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο διπλό σωτηρίας για την Ανόρθωση, έπεσε έκτος ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη ανατροπή και νίκη του Απόλλωνα κόντρα στην ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: Οι νίκες που άρχισαν να γίνονται συνήθεια και οι «10-15 πάσες μέχρι να βρούμε χώρο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ίσως το χειρότερο μας παιχνίδι, λυπάμαι τον κόσμο»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μαρτίνς: «Έγινε ό,τι και με τον ΑΠΟΕΛ»

ΑΕΛ

|

Category image

«Δεν φοβάμαι να το πω, ο Άρης μπορεί να πάει πιο ψηλά»

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: H τεσσάρα του Άρη επί της Ένωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη