Για πρώτη φορά με την τριπλέτα «φωτιά» και τετραπλό ευρωπαϊκό ντεμπούτο η Ομόνοια

Με τη... γνωστή τριπλέτα που βγάζει «φωτιές» στην επίθεση παρατάσσει την Ομόνοια ο Χένινγκ Μπεργκ στον αγώνα με τη Ριέκα.

Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό αγώνα θα αγωνιστούν μαζί οι Σεμέδο, Μαέ και Τάνκοβιτς, ο οποίος θυμίζουμε ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας στους προηγούμενους αγώνες.

Εκτός από τον Τάνκοβιτς, ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι κάνουν οι Οντουμπάτζο, Χρίστου και Μπάλκοβετς.