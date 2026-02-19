ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για πρώτη φορά με την τριπλέτα «φωτιά» και τετραπλό ευρωπαϊκό ντεμπούτο η Ομόνοια

Ντεμπούτο για δύο.

Με τη... γνωστή τριπλέτα που βγάζει «φωτιές» στην επίθεση παρατάσσει την Ομόνοια ο Χένινγκ Μπεργκ στον αγώνα με τη Ριέκα. 

Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό αγώνα θα αγωνιστούν μαζί οι Σεμέδο, Μαέ και Τάνκοβιτς, ο οποίος θυμίζουμε ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας στους προηγούμενους αγώνες. 

Εκτός από τον Τάνκοβιτς, ντεμπούτο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι κάνουν οι Οντουμπάτζο, Χρίστου και Μπάλκοβετς.

 

Διαβαστε ακομη