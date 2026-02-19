LIVE: Ομόνοια - Ριέκα 0-0

Το πρώτο βήμα για πρόκριση στους «16» του Conference League θα προσπαθήσει να κάνει η Ομόνοια απέναντι στη Ριέκα (22:00), στο ΓΣΠ.

Οι πράσινοι υποδέχονται τους Κροάτες στον πρώτο αγώνα για τα πλέι οφ της νοκ άουτ φάσης και με έξτρα όπλο τον κόσμο τους θέλουν να πάνε στον επαναληπτικό (26/02), με ξεκάθαρο προβάδισμα.

Το έργο τους δεν είναι εύκολο και θα απαιτηθεί αρκετή προσπάθεια από τους παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ για να πανηγυριστεί η 5η φετινή ευρωπαϊκή νίκη στο ΓΣΠ μετά από αυτές κόντρα σε Τορπέντο, Αράζ, Βόλφσμπεργκερ και Ντιναμό Κιέβου.

Το LIVE του αγώνα

41΄ - Πολύ ωραία κάθετη μπαλιά του Ανδρέου στον Άιτινγκ, όμως κακό το σουτ από τον Ολλανδό μέσο.

38΄ - Στα χέρια του Φαμπιάνο η κεφαλιά από τον αμαρκάριστο Όρετς.

34΄ - Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια, με την κεφαλιά του Κουλιμπαλί να σταματά σε αμυνόμενους λίγο πριν τη γραμμή.

19΄ - Πάνω από τα δοκάρια το σουτ του Σεμέδο από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

17΄ - Πρώτη καλή ευκαιρία για τη Ριέκα, με τον Γιούριτς να γυρίζει όμορφα και με σουτ να απειλεί την εστία της Ομόνοιας.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας παίζει ο Οντουμπάτζο και στο δεξί άκρο της επίθεσης κινείται ο Χρίστου.

9΄ - Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια. Κακή εκτίμηση της μπάλας από τον Ζλόμισιτς, ο Σεμέδο έγινε αποδέκτης αλλά έβαλε την κόντρα ο Μαϊστόροβιτς και έδιωξε σε κόρνερ.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Χρίστου, Π. Ανδρέου, Οντουμπάτζο, Άιτινγκ, Σεμέδο, Μαέ, Τάνκοβιτς.

ΡΙΕΚΑ: Ζλόμισιτς, Όρετς, Μαϊστόροβιτς, Μπάρισιτς, Ντέβετακ, Εντόνκιλ, Ντάντας, Σολάρ, Λασίσκας, Γιούριτς, Φρουκ.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 39΄ Εντόνκιλ/ 37΄ Ανδρέου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιουξίν Χάτζια (Αλβανία)

VAR: Τζιανλούκα Αουρελιάνο (Ιταλία)