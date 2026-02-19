ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με «οδηγό» τον Hollingsworth, η Πετρολίνα ΑΕΚ στο Final 4 του Κυπέλλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με «οδηγό» τον Hollingsworth, η Πετρολίνα ΑΕΚ στο Final 4 του Κυπέλλου

Η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για το Final 4 του Κυπέλλου της Basket League, επικρατώντας της Ανόρθωσης με 90-74 στον προημιτελικό που έγινε στη Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Η ομάδα της Λάρνακας μπήκε με ενέργεια από το πρώτο δεκάλεπτο και, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση, προηγήθηκε με 27-19. Η Ανόρθωση προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ στη δεύτερη περίοδο, όμως οι «κιτρινοπράσινοι» κράτησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά με 50-44.

Το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήρθε μετά την ανάπαυλα: η Πετρολίνα ΑΕΚ ανέβασε ένταση, έτρεξε το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο (23-15) και ξέφυγε σε διψήφια διαφορά (73-59), βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση. Στην τελευταία περίοδο διαχειρίστηκε το προβάδισμα, διατηρώντας σταθερά τη διαφορά μέχρι το τελικό 90-74.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Taveion Hollingsworth με 21 πόντους, με τον Reed Nottage να προσθέτει 17 και τους Talon Cooper (11), Jesse Hunt (10) και T.J. Bickerstaff (10) να δίνουν σημαντικές λύσεις. Για την Ανόρθωση, ο Tanner Christensen είχε 19 πόντους, ο Jabarie Hinds 16 και ο Kuany Kuany 12.

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 44-50, 59-73, 74-90.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hinds 16 (4), Kuany 12 (2), Γκαρσία 3 (1), Christensen 19 (1), Huffman 9 (1), Ελευθερίου 3 (1), Τομπάζος, Ιωαννίδης, Μαραγκός 5 (1), Χειμώνας 7 (2).

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 21, Cooper 11 (3), Nottage 17 (3), Hunt 10 (1), Παντελή 8 (2), Bickerstaff 10, Γιανναράς 8 (2), Βάρσος, Λοΐζίδης 2, Diggs 3 (1).

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κάταγμα στον αντίχειρα και δεν παίζει στον τελικό ο Μιλουτίνοβ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Θέλουν να σηκώσουν το Conference League οι Ομονοιάτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καταιγιστικός Παναθηναϊκός, συνέτριψε τον Ηρακλή και έκλεισε ραντεβού με Ολυμπιακό στον τελικό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Ομόνοιας σε... δράση και το ΓΣΠ «βράζει» πριν τη Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Θέλτα «άλωσε» την Τούμπα και ο ΠΑΟΚ έχει να ανέβει βουνό στην Ισπανία

Ελλάδα

|

Category image

Με «οδηγό» τον Hollingsworth, η Πετρολίνα ΑΕΚ στο Final 4 του Κυπέλλου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

LIVE: Ομόνοια - Ριέκα 0-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για πρώτη φορά με την τριπλέτα «φωτιά» και τετραπλό ευρωπαϊκό ντεμπούτο η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΑΕΛ έκανε... απόδραση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του κυπέλλου μπάσκετ

Κύπρος

|

Category image

Με ντεμπούτο για Χρίστου η ενδεκάδα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Και ο «Αίαντας» στο ΓΣΠ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νέα ομάδα για τον Μπρούνο Φερνάντες, τον τερματοφύλακα που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δουλειά, διορθώσεις και... restart

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέμπας: «Η Μπαρτσελόνα δεν δωροδόκησε διαιτητές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο 6,33% από 40,39% «έπεσαν» οι πιθανότητες πρόκρισης του Ολυμπιακού στους «16»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη