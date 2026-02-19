Με «οδηγό» τον Hollingsworth, η Πετρολίνα ΑΕΚ στο Final 4 του Κυπέλλου

Η Πετρολίνα ΑΕΚ πήρε το εισιτήριο για το Final 4 του Κυπέλλου της Basket League, επικρατώντας της Ανόρθωσης με 90-74 στον προημιτελικό που έγινε στη Β’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού.

Η ομάδα της Λάρνακας μπήκε με ενέργεια από το πρώτο δεκάλεπτο και, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση, προηγήθηκε με 27-19. Η Ανόρθωση προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ στη δεύτερη περίοδο, όμως οι «κιτρινοπράσινοι» κράτησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά με 50-44.

Το καθοριστικό σημείο του αγώνα ήρθε μετά την ανάπαυλα: η Πετρολίνα ΑΕΚ ανέβασε ένταση, έτρεξε το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο (23-15) και ξέφυγε σε διψήφια διαφορά (73-59), βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση. Στην τελευταία περίοδο διαχειρίστηκε το προβάδισμα, διατηρώντας σταθερά τη διαφορά μέχρι το τελικό 90-74.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Taveion Hollingsworth με 21 πόντους, με τον Reed Nottage να προσθέτει 17 και τους Talon Cooper (11), Jesse Hunt (10) και T.J. Bickerstaff (10) να δίνουν σημαντικές λύσεις. Για την Ανόρθωση, ο Tanner Christensen είχε 19 πόντους, ο Jabarie Hinds 16 και ο Kuany Kuany 12.

Τα δεκάλεπτα: 19-27, 44-50, 59-73, 74-90.

Ανόρθωση (Daniel Nelson): Hinds 16 (4), Kuany 12 (2), Γκαρσία 3 (1), Christensen 19 (1), Huffman 9 (1), Ελευθερίου 3 (1), Τομπάζος, Ιωαννίδης, Μαραγκός 5 (1), Χειμώνας 7 (2).

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Hollingsworth 21, Cooper 11 (3), Nottage 17 (3), Hunt 10 (1), Παντελή 8 (2), Bickerstaff 10, Γιανναράς 8 (2), Βάρσος, Λοΐζίδης 2, Diggs 3 (1).