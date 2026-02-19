Με ντεμπούτο για Χρίστου η ενδεκάδα της Ομόνοιας

Η Ομόνοια υποδέχεται τη Ριέκα στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τα πλέι οφ της νοκ άουτ φάσης του Conference League, με τον Χένινγκ Μπεργκ να παρατάσσει την ακόλουθη ενδεκάδα: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Μπάλκοβετς, Χρίστου, Π. Ανδρέου, Οντουμπάτζο, Άιτινγκ, Σεμέδο, Μαέ, Τάνκοβιτς.

Υπάρχουν πάντως ερωτηματικό για το που θα αγωνιστούν κάποιοι παίκτες, κάτι που θα φανεί λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.