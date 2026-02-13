ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καμορανέζι: «Πρέπει να συνεχίσουμε, πήραμε 4 βαθμούς στα τελευταία δύο παιχνίδια»

Καμορανέζι: «Πρέπει να συνεχίσουμε, πήραμε 4 βαθμούς στα τελευταία δύο παιχνίδια»

Διαβάστε όσα είπε ο Μάουρο Καμορανέζι μετά το τέλος του αγώνα της Ανόρθωσης και την ισοπαλία 1-1 με την ΕΝΥ...

«Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Είμαστε λυπημένοι γιατί χάσαμε δύο βαθμούς στα τελευταία λεπτά. Κερδίσαμε όμως 4 βαθμούς στα τελευταία δύο παιχνίδια. Είμαι εδώ 10 μέρες. Πρέπει να συνεχίσουμε την σκληρή δουλειά για να επανέλθουμε. Δεχτήκαμε μόλις δύο φάσεις. Δημιουργήσαμε 3-4. Σίγουρα είμαστε λυπημένοι. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες για την προσπάθεια. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά για να βελτιωθούμε. Οι έξι βαθμοί σίγουρα είναι καλύτεροι από τους τέσσερις»

 

 

Διαβαστε ακομη