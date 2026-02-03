Είπε το «ναι» και πάει «Αντώνης Παπαδόπουλος» ο Καμορανέζι

Σε προφορική συμφωνία με τον Μάουρο Καμορανέζι κατέληξε η διοίκηση της Ανόρθωσης! Ο 49χρονος προπονητής, αφού σκέφτηκε την πρόταση που του υποβλήθηκε, είπε το «ναι» και αναμένεται να έρθει τις επόμενες μέρες στην Κύπρο, πιθανό ακόμη και αύριο, για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και να πιάσει δουλειά στην «Κυρία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει συμβόλαιο ενάμιση χρόνου, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Ιταλο-Αργεντίνος προπονητής ήταν το πρώτο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ανόρθωσης μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Τιμούρ Κετσπάγια και τελικά είναι αυτός που θα αναλάβει τα ηνία.

Ο Καμορανέζι επιστρέφει στην Ανόρθωση με στόχο να βγάλει την ομάδα από το αδιέξοδο και να την οδηγήσει μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.