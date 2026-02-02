ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν φοράς τη φανέλα της Ανόρθωσης...

Αν οι ποδοσφαιριστές δεν αντιληφθούν αμέσως την κρισιμότητα των στιγμών τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν περισσότερο για την «Κυρία».

Παρότι προερχόταν από μια μεγάλη νίκη επί της ΑΕΛ, η Ανόρθωση παρουσιάστηκε αγνώριστη κόντρα στον Ακρίτα, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με με 2-0 στο «Στέλιος Κυριακίδης», στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Αυτό που προβλημάτισε έντονα τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία και τον κόσμο των κυανολεύκων ήταν ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα.

Η «Κυρία» εμφάνισε σημαντικά προβλήματα σε όλες τις γραμμές, ενώ οι ποδοσφαιριστές δεν φάνηκε να αντιλαμβάνονται τη σημασία της αναμέτρησης και την κρισιμότητα των στιγμών. Η εικόνα της ομάδας προκάλεσε έντονη ανησυχία για τη συνέχεια του μαραθωνίου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ανόρθωση βυθίστηκε στην 11η θέση, μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, γεγονός που προσθέτει πίεση για τη συνέχεια.

Οι δηλώσεις του Κετσπάγια μετά το τέλος της αναμέτρησης είναι ενδεικτικές του προβληματισμού. Έκανε λόγο για απουσία πάθους και θέλησης, ενώ τόνισε ότι «όταν φοράς τη φανέλα της Ανόρθωσης δεν γίνεται να έχεις αυτή την απόδοση».

Οι ποδοσφαιριστές οφείλουν να αντιληφθούν αμέσως ότι τέτοιες παρουσίες δεν αρμόζουν σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα βελτιώνοντας τη βαθμολογική της θέση.

Μόνο έτσι η «Κυρία» μπορεί να αφήσει πίσω της τις ανησυχητικές εμφανίσεις και να κάνει στροφή προς τα ψηλά. Αλλιώς, τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο…

