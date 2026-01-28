Ο Ντα Κρουζ που παίζει και σκοράρει παντού

Η Ανόρθωση ολοκλήρωσε την τρίτη της μεταγραφική κίνηση με τον 29χρονο Καποβερτινό μεσοεπιθετικό Αλέσιο Ντα Κρουζ. Ο ποδοσφαιριστής ήταν ο πρώτος στόχος του Τιμούρ Κετσπάγια και, αφότου πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, με βάση τα στατιστικά του, αναμένεται πως θα δώσει πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα της Αμμοχώστου τόσο στο δημιουργικό κομμάτι όσο και στο σκοράρισμα. Πιο συγκεκριμένα, στην καριέρα του, έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 40 παιχνίδια σε τρεις θέσεις καταφέρνοντας να βρει σε όλες αρκετά γκολ.

Η κύριά του θέση είναι αυτή του κεντρικού επιθετικού, όπου σε 83 ματς σκόραρε 20 γκολ. Αγωνίστηκε σε 56 παιχνίδια ως αριστερός winger με 12 γκολ, σε 44 ως δεξιός winger με 7 γκολ και σε 54 ως δεκάρι με 9 γκολ. Βλέποντας κανείς τους αριθμούς αυτούς, μπορεί να διαπιστώσει πως πρόκειται για έναν πολυθεσίτη ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να ανταπεξέλθει σε διάφορα σημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο.