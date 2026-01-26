ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Υπομονή για Ράφα Λόπες, τεράστια νίκη με ΑΕΛ»

«Υπομονή για Ράφα Λόπες, τεράστια νίκη με ΑΕΛ»

Η Στέλλα Μάρκου παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 στον απόηχο της σπουδαίας νίκης της Ανόρθωσης επί της ΑΕΛ στο «ΠΑΠ»

Αναλυτικά όσα είπε η Ε.Τ της Ανόρθωσης: 

Για τη νίκη με την ΑΕΛ: «Ήταν τεράστια νίκη που είχαμε μεγάλη ανάγκη όπως και την εμφάνιση μέσα στην έδρα μας. Μία νίκη με ανατροπή απέναντι στην ΑΕΛ είναι τεράστιας σημασίας. Ήταν μία μέρα που τα είχε όλα η χθεσινή. Ήταν η Ανόρθωση που θέλουμε να βλέπουμε. Η γρήγορη αντίδραση που βγάλαμε μας χαροποιεί αλλά πρέπει να έχουμε συνέχεια. Για να έχουν αξία οι τρεις βαθμοί χθες πρέπει να έρθει και η επόμενη νίκη στο επόμενο παιχνίδι. Και η αντίδραση απέναντι στην Ομόνοια ήταν καλή, απέναντι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Η χθεσινή εμφάνιση ήταν η συνέχεια του αγώνα με την Ομόνοια».

Για τον Χρυσοστόμου: «Ο Χρυσοστόμου βγήκε και ο MVP του αγώνα. Χαιρόμαστε πολύ για αυτόν, τον ακούσαμε τι είπε στις δηλώσεις του πως του είπε ο προπονητής να μπει μέσα και να κάνει αυτό που ξέρει. Είμαστε χαρούμενοι για τους Κύπριους παίκτες. Ο Σεργίου πήρε την ευκαιρία και την άρπαξε απ’ τα μαλλιά και έχει σταθερά καλή απόδοση. Και ο Ευαγόρας Χαραλάμπους επίσης βοήθησε».

Για τον Αρτυματά: «Περιμένουμε τις εξετάσεις για να μπορούμε να απαντήσουμε κάτι. Εντός της ημέρας δεν θα έχουμε κάτι, αύριο θα ξέρουμε».

Για τον Λόπες: «Είναι μία περίπτωση την οποία χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος της ομάδας, θέλουμε λίγη υπομονή. Είναι ένας παίκτης που αγαπήθηκε αρκετά και για αυτό χρειάζεται υπομονή».

Για τον Φαν Νιφ: «Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, ούτε για τα δημοσιεύματα που βγήκαν».

Για τον Ντα Κρούζ: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, ούτε και να διαψεύσω και να κάνουμε λίγη υπομονή».

Για το ματς με τον Ακρίτα: «Πολύ σημαντικό το παιχνίδι με την Ακρίτα και για να έχει αξία η νίκη με ΑΕΛ πρέπει να κερδίσουμε και αυτό το ματς. Περιμένουμε τον Κίκο να επιστρέψει. Ο Μιχάλης Ιωάννου κάνει κάποια κομμάτια στις προπονήσεις και θα διαφανεί μέσα απ’ τις προπονήσεις πότε θα είναι έτοιμος».

Για τον κόσμο: «Η δύναμη της Ανόρθωσης είναι ο κόσμος της».

