Η Ανόρθωση πήγε σε άλλο ένα παιχνίδι με αφόρητη πίεση.

Αυτή πολλαπλασιάστηκε όταν η ΑΕΛ κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα.

Η ΕΝΥ την προηγούμενη είχε κερδίσει το δικό της must παιχνίδι και περίμενε το αποτέλεσμα του αγώνα της «Κυρίας».

Η ομάδα του Κετσπάγια αφότου χρειάστηκε λίγο χρόνο να συνέλθει από το γκολ του Σαβό, ανέβασε την απόδοσή της χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει τις πολλές κλασικές ευκαιρίες.

Αυτό άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη και όχι μόνο ισοφάρισε αλλά έφτασε και στην ανατροπή.

Αυτό το τρίποντο είναι φτιαγμένο από «χρυσάφι» για την Ανόρθωση και ήρθε με ψυχή, πάθος και θέληση.

