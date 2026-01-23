ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αισιοδοξία για τον Ράφα Λόπες

Aναμονή για εξελίξεις με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή

Παίκτες και προπονητής της Ανόρθωσης εστιάζουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ την Κυριακή (16:00). Με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο ώστε να πάρουν βαθμολογική ανάσα και να απομακρυνθούν από την επικίνδυνη ζώνη.

Την ίδια ώρα όμως, ο πρόεδρος Κυριάκος Πραστίτης πιέζει για να δώσει στο τεχνικό επιτελείο μία αξιόπιστη επιλογή στην επίθεση. Και ο Ράφα Λόπες είναι αποδεδειγμένα μία τέτοια. Το απέδειξε κατά την παρουσία του στην Κύπρο. 

Υπάρχει αισιοδοξία πως ο Πορτογάλος επιθετικός θα πεισθεί και θα φορέσει ξανά τη φανέλα με τον φοίνικα στο στήθος. Αν δεν γίνει το ντιλ, τότε, θα κινηθούν στην «Κυρία» για τις εναλλακτικές αφού είναι μεγάλο το πρόβλημα στη γραμμή κρούσης.

