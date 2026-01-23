Η ΑΕΛ που κατάφερε να μείνει ζωντανή και ο Κονσεϊσάο που την οδηγεί...

Έχοντας μείνει κάποιους βαθμούς πίσω από την πρώτη εξάδα και κυρίως από τις θέσεις που προσφέρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο (σ.σ. απέχει πέντε βαθμούς από την έκτη θέση και δέκα από την τρίτη), ήταν λογικό το ξέσπασμα όλων στην ΑΕΛ μετά την πρόκριση στο φινάλε του αγώνα επί του Άρη (1-0). Η ομάδα της Λεμεσού διατήρησε με αυτόν τον τρόπο τις ελπίδες της για να πρωταγωνιστήσει σε μία χρονιά που ξεκίνησε με πολλές περγαμηνές το περασμένο καλοκαίρι, όμως διαμέσου της πρώτης τη τάξει διοργάνωσης δεν εξελίχθηκαν ιδανικά τα πράγματα. Εξάλλου, η νίκη αυτή προσφέρει και πολλά στην ψυχολογία, αφού επιτεύχθηκε απέναντι σε μία ομάδα που είχε να κερδίσει από τον Ιανουάριο του 2022.

Πρωταγωνιστής της πορείας

Για να βρίσκεται η ΑΕΛ στην κληρωτίδα σήμερα (23/01), μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία δικαιούται να λέει ότι έχει ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι, το εκτέλεσε και έδωσε τη νίκη και συνάμα την πρόκριση. Ο ίδιος είχε βάλει και την υπογραφή του στον α’ γύρο της διοργάνωσης, αφού με δικό του γκολ, στο 85’, είχε ισοφαρίσει τον Εθνικό Λατσιών σε 1-1 και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, όπου εξασφαλίστηκε η πρόκριση για την ομάδα της Λεμεσού.

Επιστροφή στο πρωτάθλημα

Εν αναμονή για να μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους στο κύπελλο, στην ΑΕΛ κάνουν στροφή στο πρωτάθλημα και δη στον αγώνα της ερχόμενης Κυριακής (25/01, 16:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με την Ανόρθωση, κόντρα στην οποία θα διεκδικήσει τη δεύτερη σερί νίκη στην πρώτη τη τάξει διοργάνωση, μετά το τρίποντο απέναντι στον Ακρίτα.

Αναμονή για μεταγραφή

Όσον αφορά στα δεδομένα για μεταγραφική ενίσχυση, είναι εφικτό το σενάριο για πραγματοποίηση και της τέταρτης κίνησης που έχει δικαίωμα να κάνει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Θυμίζουμε ότι ήδη η ΑΕΛ είχε εντάξει στο ρόστερ της τους Ζακαρία Σάβο, Δανιήλ Παρούτη και Ταπέλο Μασέκο.