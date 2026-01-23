ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Coca-Cola: Μεγάλο ματς Ομόνοια – ΑΕΛ στους «8»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (23/1) στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ η κλήρωση της Προημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Απόλλωνας – Ομόνοια Αραδίππου (Στάδιο Αλφαμέγα)

ΑΠΟΕΛ – ΕΝΠ (ΓΣΠ)

Ομόνοια - ΑΕΛ (ΓΣΠ)

Διγενής Ακρίτας Μόρφου - Πάφος FC (Κατωκοπιά Επιστροφή – Γλαύκος Κληρίδης)

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες της προημιτελικής φάσης είναι μονοί, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Στη συνέχεια στην ημιτελική φάση τα παιχνίδια θα είναι διπλά.

Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει στις 4 του Φεβράρη όπου ο Απόλλωνας θα φιλοξενήσει την Ομόνοια Αραδίππου στη Λεμεσό αν και εφόσον δεν προκύψει κάποια μεγάλη αλλάγη. 

