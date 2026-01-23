Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά;

Ομόνοια και Πάφος έμαθαν αντιπάλους και θα ριχτούν στη μάχη για ένα εισιτήριο στους «4» του Κυπέλλου Coca-Cola. Αν καταφέρουν και οι δύο ομάδες να περάσουν αυτή θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που θα φτάσουν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Σαφώς πιο δύσκολο είναι το εγχείρημα των πρασίνων όπου θα αντιμετωπίσουν την ανεβασμένη ΑΕΛ, ενώ οι κυανόλευκοι της Πάφου θα ταξιδέψουν στην Περιστερώνα για να παίξουν με τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου