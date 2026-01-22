ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι διαιτητές για τη 19η αγωνιστική

Δημοσιευτηκε:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 19ης Αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 23,24 και 25 Ιανουαρίου 2026.

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

 

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου

16:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Y. – Εθνικός Άχνας

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

 

17:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

 

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ακρίτας Χλώρακας

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

ΑVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

 

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου

16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Pereira Claudio Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

19:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Dragomir Draganov

AVAR: Αθανασίου Κυριάκος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

 

19:00 Πάφος F.C. – ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Narciso Andre Filipe

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

 

