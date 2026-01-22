Oι διαιτητές για τη 19η αγωνιστική
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 19ης Αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 23,24 και 25 Ιανουαρίου 2026.
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου
16:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Y. – Εθνικός Άχνας
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
17:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Κοντεμενιώτης Γιώργος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ακρίτας Χλώρακας
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
ΑVAR: Στυλιανού Μάριος
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου
16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
VAR: Pereira Claudio Filipe
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
19:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Dragomir Draganov
AVAR: Αθανασίου Κυριάκος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
19:00 Πάφος F.C. – ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Narciso Andre Filipe
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος