Η καριέρα και τα ρεκόρ του ινδάλματος Απόστολου Παρέλλη

Ένας αθλητής ο οποίος στόλισε τα κυπριακά στάδια για 26 χρόνια, με ήθος, σεμνότητα ανδρεία, παλικαριά, αποφασιστικότητα, τσαμπουκά και έγινε δικαίως το πρότυπο, το είδωλο και το ίνδαλμα όλων των Κύπριων ριπτών (και αθλητών γενικώς), γιατί αυτά που πέτυχε, μόνο αυτός θα μπορούσε να τα κάνει. Ως άνδρας είναι ψηλός, στο 1,86μ., όμως ως αθλητής τής δισκοβολίας δεν ήταν τόσο ψηλός για να έχει τις προοπτικές να διεκδικεί στα ίσα τα μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις από τους δίμετρους και βάλε αντιπάλους του. Κι όμως, η σωστή τακτική, τα γρήγορα πόδια, η εκρηκτικότητά του, η αφοσίωσή του, η μελέτη, η επιμονή, η πίστη του και η πολύ σκληρή δουλειά στις προπονήσεις, που τον βοήθησαν να «κτίσει» το ιδανικό σώμα για ρίπτη, τον οδήγησαν σε τεράστιες επιτυχίες.

Ο Απόστολος Παρέλλης είναι ένας από τους τέσσερις (4) μόλις αθλητές του στίβου που είναι Ολυμπιονίκες (μαζί με τους Κυριάκο Ιωάννου, Μίλαν Τράικοβιτς και Ελένα Κουλιτσένκο), κατακτώντας τη φανταστική 8η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες τού 2016, στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Στη δεύτερη πιο σημαντική διεθνή διοργάνωση, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ο Παρέλλης κατέκτησε την 5η θέση στην Ντόχα το 2019, με το εντυπωσιακό παγκύπριο ρεκόρ των 66,32μ. (κορυφαία επίδοση σε όλο τον Ελληνισμό), ενώ τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 2015 στο Πεκίνο, κατέλαβε την 6η θέση!!! Είναι τρεις φορές φιναλίστ σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, με δύο 8ες θέσεις και μία 9η.

Η διάκριση για έναν Κύπριο αθλητή ή αθλήτρια στο παγκόσμιο στερέωμα τού στίβου, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι αρκετά δύσκολη. Ο Απόστολος Παρέλλης είναι ένας από τις εξαιρέσεις, μαζί με τους Κυριάκο Ιωάννου, Μίλαν Τράικοβιτς και Ελένη Αρτυματά και πιο πρόσφατα την Ελένα Κουλιτσένκο. Όλοι αυτοί πέτυχαν σπουδαίες διακρίσεις και σε Ολυμπιακούς και σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Ωστόσο, ακόμα ένα στοιχείο που κάνει τον Απόστολο Παρέλλη να ξεχωρίζει, πέραν των πιο πάνω που αναφέραμε, είναι και η διάρκειά του στον χρόνο, η αξιοθαύμαστη σταθερότητά του, καθώς σαν το «παλιό καλό κρασί», στην ωρίμανσή του γινόταν ολοένα και καλύτερος… Γι’ αυτό και στο βιογραφικό του υπάρχουν και κάποια σημαντικά ρεκόρ σε ολόκληρο το φάσμα τού κυπριακού στίβου, όπως για παράδειγμα το ότι έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (6) και σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (7). Έχει τις περισσότερες προκρίσεις σε τελικούς Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων (3 μαζί με Κυριάκο Ιωάννου) και σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (3 μόνος του). Αξιοσημείωτο και αξιοζήλευτο το ρεκόρ κατακτήσεων του χρυσού μεταλλίου στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα τής δισκοβολίας, αφού ήταν ανίκητος για 19 συνεχόμενα χρόνια (2007-2025)!!!

Σημαντικές στιγμές στην αθλητική ζωή τού Απόστολου Παρέλλη…

* Στις 24 Ιουλίου τού 1985 στη Λεμεσό, η κα Χρυστάλλα Παρέλλη έφερε στη γη και χάρισε το Θείο φως στον Απόστολο, σκορπώντας χαρά στην ίδια και τον σύζυγό της Λάκη, κι οι δυο τους με καταγωγή από τη Λευκωσία (Παλιομέτοχο – Αγλαντζιά).

* Πρωταθλητής στους αγώνες ταχύτητας και στα Ράλι Κύπρος, ο κ. Λάκης Παρέλλης, ήταν λογικό να επηρεάσει και τα παιδιά του να ασχοληθούν με τα αυτοκίνητα και τις ταχύτητες… Ωστόσο, ο Απόστολος, σε μια ευλογημένη ημέρα, αποφάσισε λίγο πριν από τα 15 του χρόνια (το 1999), να ακολουθήσει τον ξάδελφό του Δημήτρη Τούμπα, που ήταν τότε ο κάτοχος του παγκύπριου ρεκόρ στη δισκοβολία (σ.σ. 55,70μ.), στο ΓΣΠ και αφού παρακολούθησε κάποιες προπονήσεις, αποφάσισε να ασχοληθεί και αυτός με τη δισκοβολία και τέθηκε υπό τις οδηγίες τού Κυριάκου Βασιλειάδη.

* Τα πρώτα χρόνια δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού ο Απόστολος ήταν και άριστος μαθητής. Στην πορεία, ωστόσο και στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, αποφάσισε να δει πιο… επαγγελματικά τον στίβο και να αφιερώσει ακόμα περισσότερες ώρες, παρά το ότι αργότερα ήταν αφοσιωμένος και στις σπουδές του (μηχανολόγος μηχανικός).

* Για πρώτη φορά ο Παρέλλης έριξε πάνω από τα 50 μέτρα, μετά τους Ολυμπιακούς τής Αθήνας, το 2005, στα 50,34μ.

* Το 2007 ήταν χρονιά ορόσημο για τον Απόστολο Παρέλλη… Αρχικά, στις 28 Μαρτίου γίνεται για πρώτη φορά κάτοχος τού παγκύπριου ρεκόρ με 57,81μ. (στον ίδιο αγώνα καταρρίφθηκε άλλες δύο φορές το παγκύπριο ρεκόρ, από τον Παρέλλη με 56,80μ. και τον Πέτρο Μιτσίδη με 57,38μ.). Στις 4 Ιουνίου αναδείχθηκε για πρώτη φορά χρυσός παγκυπριονίκης με 57,60μ. Η ψυχολογική απογείωσή του ήρθε στις 14 Ιουλίου, όταν κατέκτησε το ιστορικό πρώτο μετάλλιο τής Κύπρου σε Ευρωπαϊκό Κ23 (χάλκινο), στο Ντέμπρετσεν, με νέο παγκύπριο ρεκόρ 58,16μ.

* Μετά το άτυχο 2008, όταν είχε τον πρώτο σημαντικό τραυματισμό του, επέστρεψε δριμύτερος το 2009, καταρρίπτοντας 4 φορές το παγκύπριο ρεκόρ! Στους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης στη Λευκωσία, στις 4 Ιουνίου 2009, ο Απόστολος Παρέλλης έγινε ο πρώτος Κύπριος δισκοβόλος που σπάζει το φράγμα των 60μ., ρίχνοντας στα 60,55μ., που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο.

* Η αγωνιστική άνοδος τού Παρέλλη τον φέρνει στις πρώτες του μεγάλες διοργανώσεις το 2010, που ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τής Βαρκελώνης και οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες στο Νέο Δελχί.

* Το νερό είχε μπει για τα καλά στο αυλάκι και ο δίσκος τού Αποστόλου για τα καλά στον δρόμο των επιτυχιών… Το 2012 καταρρίπτει έξι φορές το παγκύπριο ρεκόρ, τις πέντε από τις οποίες στην αγαπημένη του Κρήτη, ανεβάζοντάς το στα 65,36μ.! Ωστόσο, η μεγάλη καταξίωση ήταν η εξασφάλιση τής πρώτης συμμετοχής του σε Ολυμπιακούς Αγώνες!!! Στις 6 Αυγούστου, στο Ολυμπιακό Στάδιο τού Λονδίνου, ο Παρέλλης καταλαμβάνει την πολύ πικρή 13η θέση, με 63,48μ., χάνοντας για μόλις 7 εκατοστά την ιστορική παρουσία του στον τελικό. Κι όμως αυτή η ατυχία, ήταν η αιτία ο Απόστολος Παρέλλης να δουλέψει ακόμα περισσότερο και να μην χάσει άλλη μεγάλη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια.

* Οι συμμετοχές σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα συνεχίστηκαν, ανοίγοντας και τον δρόμο των Μεσογειακών Αγώνων. Το πρώτο του «μεγάλο» μετάλλιο το κατέκτησε το 2014 στη Γλασκόβη, όντας «ασημένιος» στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες με 63,32μ.!

* Το 2015 ήταν μία φανταστική χρονιά και προάγγελος για το τι θα ακολουθούσε. Ο Απόστολος Παρέλλης λαμβάνει μέρος στα πρώτα Ντάιαμοντ Λιγκ της καριέρας του (Σιανχάη και Λονδίνο) και κάνει καταπληκτικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Πεκίνο, όπου καταλαμβάνει την καταπληκτική 6η θέση με 64,55μ., που του δίνει και το εισιτήριο για τους τελικούς των Ντάιαμοντ Λιγκ στη Ζυρίχη (6ος)!!!

* Το 2016 ήταν η χρονιά… επικεφαλίδα στη σπουδαία καριέρα τού Απόστολου Παρέλλη. Αφού κατέρριψε για 16η φορά το παγκύπριο ρεκόρ (και πάλι στην αγαπημένη του Κρήτη) με 65,69μ., «φόρτωσε τις μπαταρίες» του και πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τού Ρίο ντε Τζανέιρο, για να καταγράψει τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Στις 12 Αυγούστου κατάφερε να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την πρόκρισή του στους τελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων και την επόμενη ημέρα, ήρθε η μεγαλύτερη καταξίωση, καθώς κατάφερε να αναδειχθεί σε Ολυμπιονίκη, κατακτώντας την ιστορική 8η θέση με 63,72μ.!!! Η πιο ωραία ημέρα στην αθλητική του καριέρα, αφού στη ζωή του είχε κι άλλες χαρές, καθώς από το 2015 ήταν πια πατέρας, με την αγαπημένη του Καρολίνα να του χαρίζει την πρωτότοκη Στέφανη.

* Το πιο σημαντικό γεγονός στην μεταολυμπιακή χρονιά τού 2017, ήταν πως βρήκε… χρόνο να νυμφευτεί την αγάπη τής ζωής του Καρολίνα, καθώς και η 10η θέση στον τελικό τού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Λονδίνο.

* Στο 2018 τρεις ήταν οι πολύ σημαντικές στιγμές, το χάλκινο μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς, το πρώτο του χρυσό στους Μεσογειακούς και η πρώτη συμμετοχή του σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (8ος)!

* Η σταθερότητα τού Απόστολου Παρέλλη σε μεγάλες βολές στο 2019 ήταν εκπληκτική. Υπό την καθοδήγηση τού φίλου, «αδελφού» και κουμπάρου του, αείμνηστου Κώστα Σταθελάκου, ο Απόστολος κρατά τις δυνάμεις του μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ντόχα. Εκεί, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ο Παρέλλης καταρρίπτει ξανά το παγκύπριο ρεκόρ, ρίχνοντας τον δίσκο του να προσγειωθεί στα 66,32μ.! Επίδοση, που τον κατέταξε στην κορυφαία θέση του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, την 5η!!! Κι ενώ είχε ήδη έρθει στη ζωή του ο γιος του Μάικ!

* Το απρόσμενο «πάγωμα» της ζωής και της καθημερινότητας το 2020, εξαιτίας του covid-19, επηρέασε σαφώς όλη την ανθρωπότητα και μαζί τους αθλητές. Προσβεβλημένος και ο ίδιος από τον κορωνοϊό, που του προκάλεσε αρκετά προβλήματα, ο Απόστολος δυσκολεύτηκε να επιστρέψει σε καλή αγωνιστική κατάσταση, όμως εξασφάλισε την παρουσία του στους Ολυμπιακούς τού Τόκιο, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν το 2021, καταλαμβάνοντας την 16η θέση, με την καλύτερη επίδοση στη χρονιά, τα 62,11μ.

* Γεμάτο αγώνες ήταν το 2022, με τον Παρέλλη να κατακτά το χρυσό μετάλλιο (δεύτερό του) στους Μεσογειακούς τού Οράν, τη 16η θέση στο Παγκόσμιο τού Όρεγκον, την 7η θέση στους Κοινοπολιτειακούς τού Μπέρμιγχαμ και την 8η θέση στο Ευρωπαϊκό τού Μονάχου.

* Δύσκολο το 2023, εξαιτίας κάποιου τραυματισμού, ωστόσο κατάφερε και πάλι να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τής Βουδαπέστης, καταρρίπτοντας το ρεκόρ συμμετοχών από Κύπριο αθλητή.

* Δυστυχώς το 2024 ήταν ό,τι χειρότερο για την προπονητική ομάδα τού Κώστα Σταθελάκου, ο οποίος σκοτώθηκε την 1η Φεβρουαρίου σε τροχαίο δυστύχημα στη Νότια Αφρική, όπου βρισκόντουσαν για προετοιμασία. Καταρρακωμένα όλα τα παιδιά, έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να επανέλθουν σιγά-σιγά, αφού ήταν Ολυμπιακή χρονιά. Ο Απόστολος έσφιξε την ψυχή του και προσπάθησε για την πρόκριση, όμως για μία θέση δεν μπόρεσε να βρεθεί στο Παρίσι. Ωστόσο, σημείωσε και πάλι ρεκόρ συμμετοχών, καθώς έλαβε μέρος για 7η φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατακτώντας την 9η θέση στον τελικό τής Ρώμης.

* Η απροσδόκητη και άδικη απώλεια τού Κωνσταντίνου Σταθελάκου, αλλά και ο χρόνος που καμιά φορά είναι αμείλικτος, σηματοδότησε και το τέλος της σπουδαίας καριέρας τού κορυφαίου αθλητή μας ρίψεων όλων των εποχών. Στο 2025 ο Απόστολος Παρέλλης άρχισε την προπονητική του καριέρα, καθοδηγώντας ο ίδιος ρίπτες τού ΓΣΠ και της Εθνικής μας ομάδας. Παρά το ότι δεν έκανε τις γνωστές εντατικές του προπονήσεις, κατήλθε σε δύο αγώνες και λίγες μέρες μετά τον εορτασμό των 40ών γενεθλίων του, φρόντισε να κλείσει αυτόν τον υπέροχο κύκλο τής αθλητικής του πορείας, κατακτώντας για 19η συνεχόμενη χρονιά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών!!!

* Θυμίζουμε ότι, στις 6 Νοεμβρίου 2019, η ΚΟΕΑΣ τίμησε σε ειδική εκδήλωση στη Λεμεσό, τούς τέσσερις έως τότε κορυφαίους αθλητές στην ιστορία τού κυπριακού στίβου. Με τη «Χρυσή Νίκη» τιμήθηκε ο Κυριάκος Ιωάννου και με την «Αργυρή Νίκη» οι Μίλαν Τράικοβιτς, Απόστολος Παρέλλης και Ελένη Αρτυματά!!!

* Να σημειώσουμε ότι ο Απόστολος Παρέλλης είναι ο Πρεσβευτής (ambassador) τής Οργανωτικής Επιτροπής τής ΚΟΕΑΣ, τού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων, το οποίο φιλοξενούμε φέτος (14-15 Μαρτίου) για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ… ΤΙΤΑΝΟΤΕΡΑΣΤΙΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕ ΠΑΡΕΛΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ

* Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε το βιογραφικό και την πορεία τού Απόστολου Παρέλλη σε αριθμούς. Απλώς να προσθέσουμε την εξαίρετη προσφορά του στην Εθνική μας Ομάδα, με πολλές νίκες στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα «Μπρούνο Τζάουλι» και ακολούθως Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων! Προσθέτουμε ακόμη ότι, ο Απόστολος Παρέλλης είναι ο κάτοχος των 50 κορυφαίων ρίψεων στη δισκοβολία στην Κύπρο!!!

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΕΛΛΗΣ

Ημερομηνία γέννησης: 24/07/1985

Τόπος γέννησης: Λεμεσός

Τόπος διαμονής: Λευκωσία

Γονείς: Λάκης και Χρυστάλλα

Σύζυγος: Καρολίνα

Παιδιά: Στέφανη (2015), Μάικ (2019)

Σύλλογος: Γ.Σ. Παγκύπρια Λευκωσίας

Προπονητές: Κυριάκος Βασιλειάδης (1999-2014), Δημήτρης Τσιράκος (2006, στις σπουδές του στο Ηράκλειο), Γιώργος Γεωργιάδης (2015-2017), Κωνσταντίνος Σταθελάκος (2017-2024), Χρίστος Παπαδόπουλος (2024)

Αγώνισμα: Δισκοβολία

Ατομική επίδοση: 66,32μ. (30/09/2019, Ντόχα) – παγκύπριο ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

8ος Ολυμπιακοί Αγώνες 2016, Ρίο ντε Τζανέιρο

5ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2019, Ντόχα

6ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2015, Πεκίνο

10ος Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2017, Λονδίνο

8ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2018, Βερολίνο

8ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2022, Μόναχο

9ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2024, Ρώμη

2ος Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2014, Γλασκόβη

3ος Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2018, Χρυσή Ακτή

4ος Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2010, Νέο Δελχί

7ος Κοινοπολιτειακοί Αγώνες 2022, Μπέρμιγχαμ

1ος Μεσογειακοί Αγώνες 2018, Ταραγόνα

1ος Μεσογειακοί Αγώνες 2022, Οράν

2ος Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2018, Στάρα Ζαγόρα

2ος Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2023, Κράλιεβο

2ος Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2024, Σμύρνη

3ος Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2022, Κραϊόβα

3ος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 2007, Ντέμπρετσεν

6ος Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα 2009, Βελιγράδι

6ος Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα 2011, Σιενζέν

4ος Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων 2015, Λεϊρία

2 χρυσά, 1 αργυρό σε ΑΜΚΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (3)

2012 Λονδίνο: 63,48μ. (13/41)

2016 Ρίο ντε Τζανέιρο: 63,72μ. (8/35) – 8ος ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ (προκριματικά: 63,35μ.)

2021 Τόκιο: 62,11μ. (16/32)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (6)

2013 Μόσχα: 59,84μ. (19/30)

2015 Πεκίνο: ΤΕΛΙΚΟΣ: 64,55μ. (6/31) (προκριματικά: 64,41μ.)

2017 Λονδίνο: ΤΕΛΙΚΟΣ: 63,17μ. (10/32) (προκριματικά: 63,36μ.)

2019 Ντόχα: ΤΕΛΙΚΟΣ: 66,32μ. (5/32) (προκριματικά: 64,50μ.)

2022 Όρεγκον: 62,46μ. (16/30)

2023 Βουδαπέστη: 62,10μ. (24/35)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (7)

2010 Βαρκελώνη: 60,57μ. (17/32)

2012 Ελσίνκι: 61,79μ. (13/31)

2014 Ζυρίχη: 60,32μ. (16/29)

2016 Άμστερνταμ: 61,89μ. (18/30)

2018: Βερολίνο: ΤΕΛΙΚΟΣ 63,62μ. (8/26) (προκριματικά: 62,32μ.)

2022 Μόναχο: ΤΕΛΙΚΟΣ 63,32μ. (8/25) (προκριματικά: 61,95μ.)

2024 Ρώμη: ΤΕΛΙΚΟΣ 62,53μ. (9/30) (προκριματικά: 62,13μ.)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (4)

2010 Νέο Δελχί: 60,51μ. (4/15) (προκριματικά: 58,98μ.)

2014 Γλασκόβη: 63,32μ. (2/19) (προκριματικά: 61,91μ.) – ΑΡΓΥΡΟ

2018 Χρυσή Ακτή: 63,61μ. (3/14) (προκριματικά: 61,45μ.) – ΧΑΛΚΙΝΟ

2022 Μπέρμιγχαμ: 62,08μ. (7/15) (προκριματικά: 57,99μ.)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (4)

2009 Πεσκάρα: 60,12μ. (7/11)

2013 Μερσίνη: 59,40μ. (7/10)

2018 Ταραγόνα: 62,98μ. (1/14) (προκριματικά: 57,14μ.) – ΧΡΥΣΟ

2022 Οράν: 63,59μ. (1/14) – ΧΡΥΣΟ

ΤΑ 17 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΛΗ ΣΤΗ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ!

28/03/2007 Λευκωσία 56,80μ.

28/03/2007 Λευκωσία 57,81μ.

14/07/2007 Ντέμπρετσεν 58,16μ.

16/05/2009 Λευκωσία 59,05μ.

04/06/2009 Λευκωσία 60,55μ.

21/06/2009 Μπάνσκα Μπίστριτσα 60,94μ.

12/07/2009 Βελιγράδι 61,07μ.

29/04/2010 Λευκωσία 61,81μ.

16/07/2010 Λευκωσία 61,92μ.

06/05/2012 Λευκωσία 62,49μ.

02/06/2012 Ηράκλειο 63,63μ.

03/06/2012 Χανιά 63,82μ.

03/06/2012 Χανιά 64,02μ.

03/06/2012 Χανιά 64,38μ.

03/06/2012 Χανιά 65,36μ.

28/05/2016 Ηράκλειο 65,69μ.

30/09/2019 Ντόχα 66,32μ.

ΟΙ 19 ΣΕΡΙ ΧΡΥΣΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΝΙΚΕΣ

(1) 04/06/2007 Λευκωσία 57,60μ.

(2) 05/07/2008 Λευκωσία 56,41μ.

(3) 13/06/2009 Λευκωσία 60,29μ.

(4) 05/06/2010 Λευκωσία 60,45μ.

(5) 25/06/2011 Λεμεσός 59,40μ.

(6) 09/06/2012 Λεμεσός 63,66μ.

(7) 12/06/2013 Λευκωσία 59,91μ.

(8) 07/06/2014 Λευκωσία 63,71μ.

(9) 27/06/2015 Λεμεσός 63,09μ.

(10) 18/06/2016 Λευκωσία 63,74μ.

(11) 17/06/2017 Λεμεσός 62,00μ.

(12) 16/06/2018 Παραλίμνι 60,50μ.

(13) 16/06/2019 Λευκωσία 65,12μ.

(14) 07/08/2020 Λευκωσία 59,86μ.

(15) 09/06/2021 Λεμεσός 60,68μ.

(16) 26/06/2022 Λεμεσός 61,32μ.

(17) 09/07/2023 Λευκωσία 61,40μ.

(18) 30/06/2024 Λευκωσία 62,40μ.

(19) 03/08/2025 Λεμεσός 58,13μ.

ΠΗΓΕΣ: World Athletics, Wikipedia, Δημήτρης Λυκούρας, Αντώνης Δράκος «Ο στίβος τής Κύπρου»