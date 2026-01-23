ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άνετη πρόκριση για Αλκαράθ, ζορίστηκε η Σαμπαλένκα

Εύκολα στους «16» του Αυστραλιανού Open ο Αλκαράθ, δύσκολα η Σαμπαλένκα.

Κάρλος Αλκαράθ και Αρίνα Σαμπαλένκα προκρίθηκαν στον τέταρτο γύρο του Australian Open.

Ο 22χρονος Ισπανός, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε μόλις δύο ώρες για να επικρατήσει με 6-2, 6-4, 6-1 τον Γάλλο Κορεντέν Μουτέ (Νο 37 στον κόσμο). Ο Αλκαράθ συμπλήρωσε 100 νίκες σε Grand Slam και για να εξασφαλίσει μια θέση στα προημιτελικά του κορυφαίου τουρνουά, θα πρέπει να νικήσει τον Αμερικανό Τόμι Πολ (Νο 20), ο οποίος προκρίθηκε ξεκούραστα μετά την αποχώρηση του Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δυσκολεύτηκε αρκετά για να κάμψει την αντίσταση της Αυστριακής, Αναστασίας Ποτάποβα (Νο 55) με 7-6(4), 7-6(7). Η Λευκορωσίδα, νούμερο 1 στον κόσμο, θα συνεχίσει την προσπάθεια να κατακτήσει τον τρίτο της τίτλο στο Grand Slam της Μελβούρνης αντιμετωπίζοντας την 19χρονη Καναδή, Βικτόρια Μποκό (Νο 16).

 

sportfm.gr

Τενις

Διαβαστε ακομη