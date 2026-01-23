Ετοιμάζουν ιστορική αλλαγή στο FA Cup οι Άγγλοι

διατηρήσει τη διοργάνωση «φρέσκια και σύγχρονη».

Σύμφωνα με τους «Times», οι επικεφαλής του ποδοσφαίρου έχουν αναθέσει το έργο σε μια εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Universal Music. Η εταιρεία θα έχει ως αποστολή να δημιουργήσει έναν ύμνο για το FA Cup ανδρών και έναν ξεχωριστό για τη διοργάνωση των γυναικών.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της προαγωνιστικής ατμόσφαιρας στους αγώνες του Κυπέλλου και στη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητας για το ιστορικό τουρνουά. Ο ύμνος του FA Cup θα ακούγεται στα γήπεδα κατά τη διάρκεια των χειραψιών των παικτών, από τους πρώτους γύρους μέχρι και τον τελικό στο Γουέμπλεϊ.

Ωστόσο, δεν θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό ύμνο «Abide With Me», ούτε τη μουσική που παίζουν οι σύλλογοι όταν οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.

Πηγή από την FA δήλωσε στην αγγλική ιστοσελίδα: «Έχουμε δει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η μουσική στην προαγωνιστική ατμόσφαιρα. Χρειάζεται χρόνος για να χτιστεί η αναγνωρισιμότητα, αλλά το βλέπουμε σε αρκετά παιχνίδια του Champions League και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όλο αυτό αποτελεί μέρος του πλάνου μάρκετινγκ για τo FA Cup, να τα διατηρούμε φρέσκα και σύγχρονα, αλλά ταυτόχρονα ξεκάθαρα συνδεδεμένα με την υπέροχη παράδοσή τους».

«Η μουσική και ο αθλητισμός λειτουργούν πολύ καλά μαζί, ιδιαίτερα στη ψηφιακή εποχή, και ελπίζουμε σε έναν ύμνο που θα αγαπηθεί από τους φιλάθλους», συμπλήρωσε. Ένας Βρετανός συνθέτης ενδέχεται να αναλάβει τη δημιουργία των ύμνων του Κυπέλλου, με ορχηστρικά στοιχεία, με την ιδέα να βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.