Ο Φαν Ντάικ υπερασπίστηκε τον Σλοτ μετά από προκλητική ερώτηση δημοσιογράφου

Η Λίβερπουλ σταμάτησε την νέα της... κατηφόρα, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Μαρσέιγ στη Γαλλία, για την έβδομη αγωνιστική του Champions League.

Οι «ρεντς» έκαναν σημαντικό βήμα για να τερματίσουν στην οκτάδα και να προκριθούν στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και πλέον το μόνο που χρειάζονται για να το πετύχουν, είναι η νίκη εντός έδρας απέναντι στην Κάραμπαγκ, την τελευταία αγωνιστική.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας, διανύουν μία δύσκολη σεζόν, καθώς έχουν βγει ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης της Premier League, όντας 14 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και στοχεύουν ουσιαστικά στην πεντάδα, μέσω της οποίας θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Champions League της ερχόμενης σεζόν.

Πριν το «διπλό» στη Γαλλία, η Λίβερπουλ μετρούσε τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, με τη συζήτηση για ενδεχόμενη απόλυση του Άρνε Σλοτ, να ανοίγει ξανά.

Ένας δημοσιογράφος μάλιστα, έκανε και σχετική ερώτηση στον Ολλανδό τεχνικό, αναφορικά με τις φήμες περί Τσάμπι Αλόνσο στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, αλλά και τις αποδοκιμασίες των οπαδών.

Ο Σλοτ απάντησε σε έντονο ύφος, ενώ έσπευσε να τον υπερασπιστεί και ο αρχηγός της ομάδας, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο οποίος μετά το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό ήταν έλλειψη σεβασμού. Η κριτική είναι μέρος του παιχνιδιού, όλοι ο γνωρίζουμε αυτό, ωστόσο η ερώτηση αυτή ήταν απαράδεκτη.

Βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της σεζόν και ο προπονητής μου, θεωρώ το χειρίστηκε άψογα».

Athletiko