Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια Αραδίππου

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τον αγώνα ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια Αραδίππου στις 19:00 στο ΓΣΠ ανοίγει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία προσφέρεται σε απόδοση 1.35 από την Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 4.60 και η επικράτηση της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά στα 9.00. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.07 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 2.85.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ και στα δύο ημίχρονα αποτιμάται στα 3.10.

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Διαβαστε ακομη