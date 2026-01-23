ΑΕΚ: Χωρίς Γκατσίνοβιτς στην Τρίπολη-Εκτίει ποινή καρτών

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο αυριανό ματς με τον Asteras AKTOR θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (19:30).

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες με αυτή που δέχτηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και αποφασίστηκε από τον Σέρβο τεχνικό να εκτίσει στο ματς της Αρκαδίας, για να είναι διαθέσιμος στα παιχνίδια που ακολουθούν με Ολυμπιακό, Πανσερραϊκό, ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό.

 

