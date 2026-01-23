Ένας αγώνας, ένα εισιτήριο, όλα ανοιχτά!

Η κληρωτίδα του Κυπέλλου έβγαλε ντέρμπι στην προημιτελική φάση, με την Ομόνοια να τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ, σε ένα ζευγάρι που το μόνο που εγγυάται είναι ένταση και συγκινήσεις.

Με μια πρώτη ανάγνωση, η ΑΕΛ μοιάζει η… άτυχη της κλήρωσης. Η Ομόνοια βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζει στο Conference League και δείχνει μια σταθερότητα από την αρχή της σεζόν. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι τόσο απλά καθώς αυτά μπορεί να γυρίσουν μπούμπερανγκ, ειδικά όταν ο αγώνας είναι μονός.

Η ΑΕΛ δείχνει το τελευταίο διάστημα πως πατά ξανά γερά στα πόδια της. Η πρόκριση απέναντι στον Άρη της έδωσε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, ενώ είναι ξεκάθαρο πως αν θέλει να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ο δρόμος του Κυπέλλου φαντάζει ο πιο ρεαλιστικός. Η δίψα του κόσμου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ώθηση για τους ποδοσφαιριστές του Ούγκο Μαρτίνς, ώστε να κυνηγήσουν την υπέρβαση απέναντι στο «τριφύλλι».

Σε τέτοιους αγώνες, ξεκάθαρο φαβορί σπάνια υπάρχει. Είναι ένα παιχνίδι, χωρίς δεύτερη ευκαιρία, και η τωρινή ΑΕΛ έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε. Η Ομόνοια ναι μεν έχει τον πρώτο λόγο αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο φαβορί όσο παρουσιάζεται.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλουν να βρεθούν στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, και οι δύο θα χρειαστεί… να ματώσουν τη φανέλα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!