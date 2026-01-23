ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένας αγώνας, ένα εισιτήριο, όλα ανοιχτά!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Δημοσιευτηκε:

Ένας αγώνας, ένα εισιτήριο, όλα ανοιχτά!

Σε ποια από τις δύο δεν χαμογέλασε η τύχη τελικά;

Η κληρωτίδα του Κυπέλλου έβγαλε ντέρμπι στην προημιτελική φάση, με την Ομόνοια να τίθεται αντιμέτωπη με την ΑΕΛ, σε ένα ζευγάρι που το μόνο που εγγυάται είναι ένταση και συγκινήσεις. 

Με μια πρώτη ανάγνωση, η ΑΕΛ μοιάζει η… άτυχη της κλήρωσης. Η Ομόνοια βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, συνεχίζει στο Conference League και δείχνει μια  σταθερότητα από την αρχή της σεζόν. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι τόσο απλά καθώς αυτά μπορεί να γυρίσουν μπούμπερανγκ, ειδικά όταν ο αγώνας είναι μονός. 

Η ΑΕΛ δείχνει το τελευταίο διάστημα πως πατά ξανά γερά στα πόδια της. Η πρόκριση απέναντι στον Άρη της έδωσε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, ενώ είναι ξεκάθαρο πως αν θέλει να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ο δρόμος του Κυπέλλου φαντάζει ο πιο ρεαλιστικός. Η δίψα του κόσμου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ώθηση για τους ποδοσφαιριστές του Ούγκο Μαρτίνς, ώστε να κυνηγήσουν την υπέρβαση απέναντι στο «τριφύλλι».

Σε τέτοιους αγώνες, ξεκάθαρο φαβορί σπάνια υπάρχει. Είναι ένα παιχνίδι, χωρίς δεύτερη ευκαιρία, και η τωρινή ΑΕΛ έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε. Η Ομόνοια ναι μεν έχει τον πρώτο λόγο αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο φαβορί όσο παρουσιάζεται.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θέλουν να βρεθούν στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, και οι δύο θα χρειαστεί… να ματώσουν τη φανέλα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟΑΕΛΟΜΟΝΟΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιουβέντους: Εδωσε τα χέρια με τη Φενέρμπαχτσε και ανακοινώνει τον Εν Νεσίρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η εξήγηση της UEFA στην ΚΟΠ για το πανό με τον Ευαγόρα Παλλικαρίδη στο Λονδίνο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γιαννακού: «Ζω το παιδικό μου όνειρό με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Μπαπέ και τα ρεκόρ του CR7

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κασεμίρο: «Για πάντα κόκκινος διάβολος»

Category image

Ένας αγώνας, ένα εισιτήριο, όλα ανοιχτά!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η καριέρα και τα ρεκόρ του ινδάλματος Απόστολου Παρέλλη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

ΑΕΚ: Χωρίς Γκατσίνοβιτς στην Τρίπολη-Εκτίει ποινή καρτών

Ελλάδα

|

Category image

Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στα ημιτελικά;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ετοιμάζουν ιστορική αλλαγή στο FA Cup οι Άγγλοι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει στο Ουζμπεκιστάν ο Σαρφό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κύπελλο Coca-Cola: Μεγάλο ματς Ομόνοια – ΑΕΛ στους «8»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ο Φαν Ντάικ υπερασπίστηκε τον Σλοτ μετά από προκλητική ερώτηση δημοσιογράφου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς άγχος και πίεση για… μπαμ η Ομόνοια Αραδίππου

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια Αραδίππου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη