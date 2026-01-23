Κλοπ για Ρεάλ: «Ποτέ μην λες ποτέ»...

Ωστόσο, οι διοικούντες τους Μαδριλένους αποφάσισαν ν΄αναθέσουν την ομάδα στον Αλβαρο Αρμπελόα, ενώ ερωτηθείς σχετικά από την ισπανική εφημερίδα «AS», ο 58χρονος Γερμανός προπονητής, ο οποίος εργάζεται για την Red Bull από τότε που έφυγε από την Αγγλία, σχολίασε με νόημα:

«Βρίσκομαι σε μια κατάσταση όπου νιώθω απόλυτα ήρεμος, ακριβώς εκεί που θέλω να είμαι. Δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού. Προς το παρόν, θα έλεγα όχι, αλλά ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξω γνώμη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

ΑΠΕ-ΜΠΕ