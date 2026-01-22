Σαν... μεταγραφή η παραμονή Σένσι

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ανόρθωσης για τον Στέφανο Σένσι, που αφορούσε την παραμονή του μέχρι το καλοκαίρι του 2027, σκόρπισε απέραντη χαρά στο κυανόλευκο στρατόπεδο.

Είναι μία όαση στη φετινή προβληματική πορεία της «Κυρίας», που κράτησε στο οπλοστάσιό της έναν παίκτη που αποδεδειγμένα κάνει τη διαφορά. Πέντε γκολ και τρεις ασίστ μετράει ο Ιταλός μέσος, για τον οποίο υπήρξαν μνηστήρες το τελευταίο διάστημα και υπήρχε η πιθανότητα να αποχωρήσει.

Πλέον όμως αυτός ο... φόβος δεν υπάρχει και είναι μία παραμονή που κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως... μεταγραφή. Σίγουρα, από μόνος δεν μπορεί να κάνει θαύματα, όμως είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Την ίδια ώρα, στόχος είναι η ενίσχυση με επιθετικό και το βάρος πέφτει στην επιστροφή Ράφα Λόπες, ένα θέμα που χειρίζεται ο Κυριάκος Πραστίτης.