ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν... μεταγραφή η παραμονή Σένσι

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Σαν... μεταγραφή η παραμονή Σένσι

O φόβος που ξεπεράστηκε και οι ενέργειες για την επιστροφή του Λόπες

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ανόρθωσης για τον Στέφανο Σένσι, που αφορούσε την παραμονή του μέχρι το καλοκαίρι του 2027, σκόρπισε απέραντη χαρά στο κυανόλευκο στρατόπεδο.

Είναι μία όαση στη φετινή προβληματική πορεία της «Κυρίας», που κράτησε στο οπλοστάσιό της έναν παίκτη που αποδεδειγμένα κάνει τη διαφορά. Πέντε γκολ και τρεις ασίστ μετράει ο Ιταλός μέσος, για τον οποίο υπήρξαν μνηστήρες το τελευταίο διάστημα και υπήρχε η πιθανότητα να αποχωρήσει. 

Πλέον όμως αυτός ο... φόβος δεν υπάρχει και είναι μία παραμονή που κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως... μεταγραφή. Σίγουρα, από μόνος δεν μπορεί να κάνει θαύματα, όμως είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Την ίδια ώρα, στόχος είναι η ενίσχυση με επιθετικό και το βάρος πέφτει στην επιστροφή Ράφα Λόπες, ένα θέμα που χειρίζεται ο Κυριάκος Πραστίτης.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εύκολα στον 3ο γύρο του Australian Open ο Σίνερ

Τένις

|

Category image

Ρουέλ Σωτηρίου, ο πέμπτος Κύπριος που θα παίξει στο Ισραήλ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Τραυματίστηκα παίζοντας ποδόσφαιρο»

Τένις

|

Category image

Σαν... μεταγραφή η παραμονή Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Και όμως ήταν ο κορυφαίος...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στην παρουσία Παπασταύρου και με μπόλικα χαμόγελα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Αντίνο για 4,5 χρόνια ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

H ALCO Filters καθίσταται ο μακροβιότερος υποστηρικτής του Τζιωρτζή ενόψει του Nascar Euro Series 2026

AUTO MOTO

|

Category image

Υπαρκτό το ενδιαφέρον για Κβιλιτάια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πρόωρος αποκλεισμός του Τσιτσιπά στο Australian Open

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η καταγγελία της Ανόρθωσης για τον Θεουλή, δεν έπιασε τόσο πολύ... τόπο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είσαι ο μαύρος κύκνος, οι νέοι να δέχονται την κριτική» (vid)

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μετά την επιστολή του ΑΠΟΕΛ... εκτός ορισμών ο Μενέλαος Αντωνίου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Oι διαιτητές για τη 19η αγωνιστική

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αρχή με Οντουμπάντζο στην Ομόνοια και το... ερώτημα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη