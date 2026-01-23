Χωρίς άγχος και πίεση για… μπαμ η Ομόνοια Αραδίππου

Και στην Ομόνοια Αραδίππου, χωρίς άγχος και πίεση, θα προσπαθήσουν απόψε (19:00) στο ΓΣΠ να αποκομίσουν κέρδος απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Σε ένα γήπεδο που πριν λίγες μέρες πήραν τεράστια πρόκριση επί του Ολυμπιακού στο κύπελλο. Σίγουρα, έχει ένα πολύ υψηλό εμπόδιο να υπερβεί το συγκρότημα του Μαρίνου Σατσιά, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πως με ενδεχόμενο κέρδος, θα απομακρυνθεί αρκετά η ομάδα του από την επικίνδυνη ζώνη. Τα «περιστέρια» προέρχονται από την τεσσάρα επί της Ένωσης, ωστόσο είχαν καλή παρουσία και στον προηγούμενο αγώνα που είχε προηγηθεί απέναντι στην Πάφος FC.