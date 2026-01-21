Η Ανόρθωση καταγγέλλει τον Θεουλή για 11 φάσεις

Αναλυτικά: «Ως Ανόρθωση Αμμοχώστου, επιθυμούμε να ενημερώσουμε το φίλαθλο κοινό μας ότι έχουμε προβεί σε καταγγελία κατά του διαιτητή Χρυσοβαλάντη Θεούλη, αναφορικά με τον τελευταίο αγώνα της ομάδας μας με αντίπαλο την Ομόνοια Λευκωσίας.

Η καταγγελία αφορά έντεκα (11) διαφορετικές φάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, στις οποίες, κατά την άποψή μας, ο διαιτητής προέβη σε λανθασμένες αποφάσεις εναντίον μας.

Ως Σωματείο, κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε στα δικά μας εσωτερικά ζητήματα και να αποφύγουμε τη δημόσια αντιπαράθεση για ζητήματα διαιτησίας, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας από την αρχή της χρονιάς προς τους αρμόδιους. Παρ’ όλα αυτά, η αντιμετώπιση της ομάδας μας δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή.

Τέλος, καλούμε όλους τους φιλάθλους μας, επώνυμους και ανώνυμους, να σταθούν δίπλα στην ομάδα, ως ζωντανή ασπίδα προστασίας του οικοδομήματός μας. Από πλευράς μας, ως Διοικητικό Συμβούλιο, με αποφασιστικότητα και κάθε νόμιμο μέσο, θα συνεχίσουμε να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα του Σωματείου μας σε όλους τους τομείς».