Υπαρκτό το ενδιαφέρον για Κβιλιτάια

Με δηλώσεις στον ΣΠΟΡ fm 95,0 ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από άλλες κυπριακές ομάδες για τον 29χρονο επιθετικό της ομάδας Γκιόργκι Κβιλιτάια. Υπάρχει μια φήμη για ενδιαφέρον του Γεωργιανού από την πρώην ομάδα του, τον ΑΠΟΕΛ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται προς το παρόν.

Πιο κάτω ακολουθούν οι δηλώσεις του κ. Παπαδόπουλου:

«Ο Κβιλιτάια είναι παίκτης του Άρη και έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Για τον Κβιλιτάια υπάρχει ανεπίσημο ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες, υπάρχει ενδιαφέρον και από την Κύπρο. Δεν υπάρχει κάτι το επίσημο. Μιλάμε για ένα πρότυπο επαγγελματία. Πρώτος στην προπόνηση, πάντα ευδιάθετος. Για μας δεν υπάρχει θέμα, είναι παίκτης του Άρη.»