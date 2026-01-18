Οι δύο αλλαγές του Κετσπάγια για το ντέρμπι στο ΓΣΠ

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη που θα την απομακρύνει από τη ζώνη του υποβιβασμού επιδιώκει η Ανόρθωση στο εκτός έδρας ντέρμπι με την Ομόνοια.

Με δύο αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο προπονητής της «Κυρίας» Τιμούρ Κετσπάγια ο οποίος έδωσε φανέλα βασικού στους Κάρλστρομ και Σόσα, που πήραν τις θέσεις του Παναγή και του (τραυματία) Ντιόν.

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Κάρλστρομ, Σεργίου, Φουρτάδο, Τόσιτς, Κίκο, Αρτυματάς, Αμποαγκί, Σένσι, Κις, Σόσα, Βούκιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κ. Παναγή, Σέμποκ, Σ. Παναγή, Τάντι, Θεοδώρου, Μπέργκστρομ, Σατίν, Καραμανώλης, Χαραλάμπους, Χρυσοστόμου και Μπέζους.