Μετά την ήττα από τον Απόλλωνα και τον αποκλεισμό από το κύπελλο, η Ανόρθωση επικεντρώνεται στη μάχη για να αποφύγει τις περιπέτειες τόνισε ο Τιμούρ Κετσπάγια.

«Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την πρόκριση. Προσπαθήσαμε, είχαμε κάποιες ευκαιρίες και εμείς. Μπορεί να είναι και καλύτερα για να συγκεντρωθούμε στον στόχο που έχουμε στο πρωτάθλημα. Όχι ότι δεν θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά πλέον επικεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα» ανάφερε.

Σε ερώτηση για τον κόσμο, σημείωσε: «Ο κόσμος μας είναι παντού. Εντός, εκτός. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τον κόσμο μας και όλοι μαζί θέλουμε να υλοποιήσουμε τον στόχο μας. Δεν θα τα επαναλαμβάνω. Η ομάδα μας πέρασε και χειρότερα όμως θα ανέβει ξανά εκεί που της αξίζει. Δεν μου αρέσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για την Ανόρθωση και να είναι εκτός πρωταθλήματος και κύπελλο».