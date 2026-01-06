Τα είπε με Τιμούρ Κετσπάγια η διοίκηση της Ανόρθωσης

Οι ιθύνοντες της ομάδας της Αμμοχώστου τα είπαν με τον Γεωργιανό προπονητή στον απόηχο της βαριάς ήττας από την ΑΕΚ και των όσων ακολούθησαν έπειτα από την δήλωσή του.

Επί της ουσίας, δεν πάρθηκε κάποια δραστική απόφαση. Αυτό που συμφώνησαν αμφότερες οι πλευρές είναι πως θα πρέπει άμεσα να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα η ομάδα προκειμένου να πάρει βαθμολογική ανάσα. Συζητήθηκαν επίσης κάποιες ενέργειες οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια παραμένει στο τιμόνι της «Κυρίας» και πλέον είναι στα δικά του πόδια και των παικτών η αλλαγή του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας.