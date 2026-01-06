Μία τοποθέτηση που έφερε... συζήτηση

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει καλύτερα τη δουλειά δεν έχω πρόβλημα».

Αυτή η τοποθέτηση του Τιμούρ Κετσπάγια, μετά το βαρύ και ασήκωτο 4-0 από την ΑΕΚ, άνοιξε... συζήτηση για το μέλλον του Γεωργιανού τεχνικού στον κυανόλευκο πάγκο. Τη δεδομένη στιγμή, είναι ένα απομακρυσμένο σενάριο μιας και στον ορίζοντα είναι ο αγώνας με τον Εθνικό στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» (11/01). Και ο οποίος, χωρίς υπερβολή, παίρνει χαρακτήρα «τελικού» και ας υπάρχουν ακόμη 17 αγώνες. Γιατί είναι δεδομένο πως θα παίζει στο β΄ γκρουπ και άρα θα παίξει άλλα εφτά ματς στη β΄ φάση.

Όμως σίγουρα, σε πιθανόν νέο αποτυχημένο αποτέλεσμα, τίποτα δεν αποκλείεται, παρ'όλο που το συμβόλαιο με τον Κετσπάγια, που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο, είναι τριετούς διάρκειας. Για το γεγονός ότι η «Κυρία» δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι φέρει μερίδιο ευθύνης ο προπονητής, όμως υπάρχουν στιγμές που και οι παίκτες δεν κάνουν τα αυτονότητα. Τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Στο ματς με την ΑΕΚ οι αντίπαλοι επιθετικοί έκαναν... πάρτι και οι αμυντικοί μάρκαραν με τα μάτια. Φυσικά, και επιθετικά δεν μάγεψε, όμως, σε σχέση με τα προηγούμενα δύο ματς, ήταν πιο επικίνδυνη.

 

Διαβαστε ακομη