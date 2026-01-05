ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πόσοι έχουν ψυχή σε αυτή τη δυσκολία;

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Πόσοι έχουν ψυχή σε αυτή τη δυσκολία;

Είναι να τρελαίνεσαι, αλλάζει το σκηνικό από τη μία ημέρα στην άλλη

«Η ψυχή δεν είναι λόγια, είναι παρουσία, και όσοι την έχουν, δεν λυγίζουν σε καμία δυσκολία». Τα πιο πάνω λόγια γράφθηκαν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Ανόρθωσης στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, στην ενημέρωση σχετικά με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας της Αμμοχώστου για τρίτη φορά από τον Τιμούρ Κετσπάγια.

Αυτό που έβγαινε τότε προς τα έξω ήταν ότι είναι «ο μοναδικός που μπορεί» να οδηγήσει την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μάλιστα, του έγινε και συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028!

Από την πρώτη ημέρα ο ίδιος, σε κάθε τοποθέτησή του έκανε λόγο για ότι προτεραιότητα είναι η οικονομική επιβίωση και αγωνιστικά να κρατηθεί η ομάδα στην Α’ κατηγορία. Άφηνε κιόλας να τονίζεται ότι αυτές είναι οι δυνατότητες της ομάδας.

Κάποια αποτελέσματα δημιούργησαν αίσθημα δικαίωσης στους υποστηρικτές του Γεωργιανού τεχνικού, αφού η ομάδα παρουσιάστηκε ανταγωνιστική, όμως τα τελευταία αποτελέσματα αντιστρέψαν το κλίμα και πλέον αμφισβητείται η συνέχιση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

«Αν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει καλύτερη δουλειά, εγώ δεν έχω πρόβλημα» δήλωσε ο ίδιος μετά την χθεσινή βαριά ήττα από την ΑΕΚ (4-0) και ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για σκέψεις της διοίκησης επί τούτου.

Είναι η αλήθεια ότι επί ημερών του Τιμούρ Κετσπάγια, η εντύπωση που αφορά την Ανόρθωση δεν άλλαξε.

Δυστυχώς για την «Κυρία» παρουσιάζει μεγάλη αδυναμία και το ταβάνι της είναι η μάχη για την παραμονή στην Α’ κατηγορία. Τώρα κατά πόσον… σε αυτή τη δυσκολία δεν θα είναι εφικτή η παρουσία του Γεωργιανού τεχνικού, θα δείξει ο χρόνος.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καθυστερεί ο Ροζίνιορ στην Τσέλσι, πάει με ΜακΦάρλαν και στο επόμενο ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague στο ΟΑΚΑ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη ζημιά για Γκβάρντιολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

Κύπρος

|

Category image

Ο Σαλάχ «σφράγισε» στην παράταση την πρόκριση της Αιγύπτου στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις μεταξύ Χοκς και Μάβερικς

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση της διαιτησίας του Αντρέα Γεωργίου στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχουν στιγμές που σκορπάει... τρόμο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μίλησε για την απόλυση του Αμορίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη