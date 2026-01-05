Πόσοι έχουν ψυχή σε αυτή τη δυσκολία;

«Η ψυχή δεν είναι λόγια, είναι παρουσία, και όσοι την έχουν, δεν λυγίζουν σε καμία δυσκολία». Τα πιο πάνω λόγια γράφθηκαν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Ανόρθωσης στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, στην ενημέρωση σχετικά με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας της Αμμοχώστου για τρίτη φορά από τον Τιμούρ Κετσπάγια.

Αυτό που έβγαινε τότε προς τα έξω ήταν ότι είναι «ο μοναδικός που μπορεί» να οδηγήσει την ομάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μάλιστα, του έγινε και συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028!

Από την πρώτη ημέρα ο ίδιος, σε κάθε τοποθέτησή του έκανε λόγο για ότι προτεραιότητα είναι η οικονομική επιβίωση και αγωνιστικά να κρατηθεί η ομάδα στην Α’ κατηγορία. Άφηνε κιόλας να τονίζεται ότι αυτές είναι οι δυνατότητες της ομάδας.

Κάποια αποτελέσματα δημιούργησαν αίσθημα δικαίωσης στους υποστηρικτές του Γεωργιανού τεχνικού, αφού η ομάδα παρουσιάστηκε ανταγωνιστική, όμως τα τελευταία αποτελέσματα αντιστρέψαν το κλίμα και πλέον αμφισβητείται η συνέχιση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

«Αν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει καλύτερη δουλειά, εγώ δεν έχω πρόβλημα» δήλωσε ο ίδιος μετά την χθεσινή βαριά ήττα από την ΑΕΚ (4-0) και ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για σκέψεις της διοίκησης επί τούτου.

Είναι η αλήθεια ότι επί ημερών του Τιμούρ Κετσπάγια, η εντύπωση που αφορά την Ανόρθωση δεν άλλαξε.

Δυστυχώς για την «Κυρία» παρουσιάζει μεγάλη αδυναμία και το ταβάνι της είναι η μάχη για την παραμονή στην Α’ κατηγορία. Τώρα κατά πόσον… σε αυτή τη δυσκολία δεν θα είναι εφικτή η παρουσία του Γεωργιανού τεχνικού, θα δείξει ο χρόνος.