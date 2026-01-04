Έντονη αντίδραση από Ανόρθωση: «Περιστατικό που προκαλεί ντροπή, δεν θα μείνει έτσι»

Έντονη αντίδραση προετοιμάζει η Ανόρθωση σχετικά με την είσοδο της Αστυνομίας στην κερκίδα της ομάδας της Αμμοχώστου στον αγώνα με την Ανόρθωση, σύμφωνα με τα λεγόμενα της εκπροσώπου Τύπου, Στέλλας Μάρκου, στις δηλώσεις της στη Cytavision.

«Ένα περιστατικό που προκαλεί ντροπή. Είδαμε μικρά παιδιά, μεγάλους ανθρώπους κι άλλους φίλους της Ανόρθωσης να έχουν τραυματιστεί από την είσοδο της Αστυνομίας και την χρήση σπρέι.

Με τον κόσμο της Ανόρθωσης δεν πρέπει να παίζει κανένας. Ξανά τονίζω ότι κρατούσαμε στα χέρια μας μικρά παιδιά. Να ξέρουν οι πάντες δεν θα μείνει έτσι.

Το να βλέπεις ένα παιδί να κλαίει, έναν άνθρωπο ανήμπορο να κάνει κάτι ενώ ήρθε να δει ένα παιχνίδι... Η Ανόρθωση έχει σεβαστεί τους πάντες. Θα ρωτήσουμε και εμείς γιατί έγινε αυτό» ανάφερε.