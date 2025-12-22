Όπως τα είπε ο Τιμούρ...

Όταν η Ανόρθωση πετύχαινε τις μοναδικές νίκες της, επί Ύψωνα και Ένωσης, παίρνοντας τότε και ισοπαλίες από Πάφο και ΑΠΟΕΛ, φαινόταν πως άφηνε πίσω της τα σενάρια περί υποβιβασμού.

Τα τελευταία παιχνίδια την προσγείωσαν όμως στη σκληρή πραγματικότητα: με την ήττα από Ομόνοια Αραδίππου και την ισοπαλία με Ολυμπιακό, κλείνει το 2025 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Σε συνδυασμό με την εμφάνισή της σε αυτά τα ματς, ισχυροποιήθηκε εκ νέου η πεποίθηση ότι η «Κυρία» πολύ δύσκολα θα ξεμπλέξει και ότι στα πλέι οφ του β΄ γκρουπ δεν θα μπει με... ήσυχο το κεφάλι.

Τέτοια είναι η κατάσταση και ο Τιμούρ Κετσπάγια, που μίλησε για έλλειψη ποιότητας, ήταν ειλικρινής, προετοιμάζοντας τον κόσμο να μην αναμένει σημαντική διαφοροποίησή της, τονίζοντας αφενός ότι «δεν μπορούμε να φέρουμε παίκτη της διαφοράς με 5-7 χιλιάρικα» και αφετέρου ότι «αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε αλλά δεν φτάνει».