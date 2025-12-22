Μπεργκ: «Έχουμε ήδη καλή ομάδα, ίσως κάνουμε μεταγραφές ίσως όχι»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την ευρεία νίκη της ομάδας του με 4-0 επί του Εθνικού στο ΓΣΠ στο τελευταίο της παιχνίδι για το 2025.

Αναλυτικά...

«Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη. Οι τρεις βαθμοί ήταν το πιο σημαντικό, τα τέσσερα γκολ ήταν κάτι πολύ ωραίο, τελείωσε μια δύσκολη περίοδος με οκτώ παιχνίδια σε έναν μήνα, ήταν ωραίο αποτέλεσμα και σημαντικό».

Αν τον προβληματίζει το ότι όλοι συζητάνε για το πόσο ωραίο ποδόσφαιρο παίζει η Ομόνοια αλλά είναι στη δεύτερη θέση και τι πρέπει να κάνει για να πάρει το πρωτάθλημα: «Όχι. Είμαστε χαρούμενοι με την πρόοδο της ομάδας, όπως είπα νωρίτερα στη βδομάδα αυτή το πρώτο μισό της σεζόν πάμε καλά, έχουμε τις βάσεις από το καλοκαίρι, η ομάδα ήταν καλή, κάποιοι έφυγαν κάποιοι ήρθαν, αλλάξαμε λίγο πώς αμυνόμαστε, πώς επιτιθόμαστε, γενικά είμαστε καλοί, ανταγωνιστήκαμε στην Ευρώπη, προκριθήκαμε και είμαστε σε καλή θέση στο πρωτάθλημα. Πάντα κοιτάμε να βελτιωνόμαστε. Σίγουρα η Πάφος είναι καλή ομάδα, παίζει στο Champions League. Η ΑΕΚ είναι καλή, πέρασε στην επόμενη φάση. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός και είναι φυσιολογικό».

Για τον Νικόλα Παναγιώτου που όποτε αγωνιστεί κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και φέτος ανεβαίνει και παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες: «Νομίζω είναι σε καλή φόρμα. Ήταν καλός σε πολλά παιχνίδια. Πάντα ψάχνει να βελτιώνεται. Υπάρχει ανταγωνισμός στην ομάδα αλλά δείχνει ότι μπορεί να τον χειριστεί, βελτιώνεται στις προπονήσεις και τα παιχνίδια, προσπαθεί να είναι ο καλύτερος που μπορεί και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ποιότητα και τη νοοτροπία του. Έκανε πολύ καλό παιχνίδι και σήμερα, τα πήγε καλά».

Για τη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου, αν θεωρεί πως χρειάζεται ενίσχυση η Ομόνοια κι αν αποφάσισε πώς θα κινηθεί: «Εχουμε ήδη μια καλή ομάδα, τη χρησιμοποιήσαμε σχεδόν όλη αυτή την περίοδο, χρειάστηκε. Ίσως κάνουμε μεταγραφές ίσως όχι. Δεν ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά όταν το παράθυρο είναι ανοιχτό είναι πιθανό να προσθέσουμε κάτι στην ομάδα καλύτερο από αυτό που έχουμε, όπως κάνει κάθε ομάδα στον κόσμο».