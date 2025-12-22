ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ομόνοια - Εθνικός Άχνας 1-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ.

Η Ομόνοια υποδέχεται τον Εθνικό Άχνας στο ΓΣΠ (19:00), σε μία αναμέτρηση στο οποίο είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη. Όμως άλλο τα λόγια και άλλο η πράξη. 

Οι πράσινοι με 30 βαθμούς στη συγκομιδή τους, δεν έχουν πολυτέλεια για απώλειες βαθμών και ειδικά μέσα στην έδρα τους ενώ θα πλησιάσουν την κορυφή στο -1, μιας και δεν έπαιξε η Πάφος FC. Οι φιλοξενούμενοι, προέρχονται από έξι σερί ήττες και έχουν μπει για τα καλά σε περίπετειες αφού ισοβαθμούν με Ανόρθωση και Ομόνοια Αραδίππου στους 14 βαθμούς στο 12ο σκαλοπάτι.

Το LIVE του αγώνα

38΄ - Ο Εθνικός «έκλεψε» την μπάλα, ο Γκονζάλες σέντραρε από δεξιά και ο Παπαγεωργίου με κεφαλιά ανάγκασε τον Φαμπιάνο σε σπουδαία επέμβαση σε κόρνερ.

33΄ - Ο Αντερέγκεν πέρασε τον Φαμπιάνο, πλάσαρε με τον Μασούρα να διώχνει σχεδόν πάνω στη γραμμή, σε μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό Άχνας.

30΄ - Ωραία μπαλιά του Γιόβετιτς και ο Σεμέδο από πολύ καλή θέση πλάσαρε έξω.

23΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Παναγιώτου με ωραία ενέργεια και ωραίο τελείωμα, ανοίγει το σκορ για τους πράσινους.

21΄ - Σέντρα από τον Εβάντρο, σε καλή θέση ο Παναγιώτου έκανε την κεφαλιά που κατέληξε στα χέρια του Φλόρες.

20΄ - Ωραίο ξεμαρκάρισμα από τον Αντερέγκεν που μέσα από την περιοχή έκανε το πλασέ που πήγε πάνω από τα δοκάρια του Φαμπιάνο.

16΄ - Καλή ευκαιρία για την Ομόνοια, με τον Σεμέδο να πλασάρει άσχημα με το αριστερό.

5΄ - Στο οριζόντιο δοκάρι και άουτ το δυνατό βολέ του Άιτινγκ.

4΄ - Ο Φλόρες διώχνει σε κόρνερ το σουτ από τον Άιτινγκ

  • Σέντρα στο ΓΣΠ

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Άιτινγκ, Εβάντρο, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Μαέ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Φλόρες, Αγγελόπουλος, Φελίπε, Πεχλιβάνης, Λομοτέι, Ψάλτης, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Γκονζάλες, Μπρένο, Αντερέγκεν

ΣΚΟΡΕΡ: 23΄ Παναγιώτου /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26΄ Άιτινγκ /-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Ζαφείρης Σάββας

 

