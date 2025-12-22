Οριστικά δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ

Δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Λιόν ο Έντρικ!

Οι δύο ομάδες βρισκόντουσαν εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσεις για τον 19χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό, καταλήγοντας σε συμφωνία και με τη μετακόμισή του στη Γαλλία να θεωρείται πλέον δεδομένη.

Η Λιόν θα καλύψει το 50% του μισθού του, ενώ στη συμφωνία δεν υπάρχει οψιόν αγοράς, κάτι που σημαίνει ότι ο Έντρικ, ο οποίος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο, θα επιστρέψει στη Ρεάλ μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο νεαρός επιθετικός μεταγράφηκε από την Παλμέιρας στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2024 έναντι 47,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έκτοτε έχει αγωνιστεί σε 40 παιχνίδια με τη φανέλα της «βασίλισσας», έχοντας 7 γκολ και 1 ασίστ σε 946 λεπτά συμμετοχής.

