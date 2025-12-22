Απόδραση και από τις Σέρρες για τον Λεβαδειακό που συνεχίζει ακάθεκτος στην 4άδα

Ακάθεκτος και ασταμάτητος ο Λεβαδειακός συνεχίζει με όρεξη στην 4άδα της βαθμολογίας, ακόμη και όταν δεν εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.

Απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου τα βρήκε σκούρα (2-0), παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 39ο λεπτό και την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Τιναλίνι, ενώ στο 89' ο Γεωργιάδης είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή και άφησε την ομάδα του με εννέα παίκτες.

Το γκολ του Βέρμπιτς στο 57ο λεπτό ήταν αρκετό για τον Λεβαδειακό ώστε να πάρει θέση οδηγού στην αναμέτρηση, μέχρι ο Πεδρόσο στο 89' να κλειδώσει τη νίκη της ομάδας του, πανηγυρίζοντας άλλο ένα τρίποντο τη φετινή σεζόν που τον διατηρεί ολομόναχο στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 28 βαθμούς, βυθίζοντας ακόμη πιο πολύ τον Πανσερραϊκό, που παραμένει κολλημένος στους μόλις πέντε.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Χεράρ Σαραγόσα επέλεξε η ομάδα του να αγωνιστή με σύστημα 4-3-3 με τον Τιναλίνι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Γεωργιάδης, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο και Τσαούσης, με τους Μπρουκς, Ομεόνγκα και Λιάσο στα χαφ. Αριστερά μπήκε ο Σοφιανός, δεξιά ο Νούνελι και μοναδικός προωθημένος ο Καρέλης.

Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Παπαδόπουλος τοποθέτησε την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 με τον Άνκερ στα γκολπόστ. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Βήχος, Μάγκνουσον, Λιάγκας και Τσάπρας, με τους Τσοκάι και Συμελίδη στα χαφ. Ο Λαγιούς αγωνίστηκε στα αριστερά, ο Παλάσιος στα δεξιά και πίσω από τον Όζμπολτ μπήκε ο Μπάλτσι.

Το ματς:

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία της αναμέτρησης ανήκει αδιαμφισβήτητα στον Σεμπάστιαν Παλάσιος στο 14ο λεπτό. Ο Τσάπρας επιχείρησε τη σέντρα από τα δεξιά με τον Αργεντινό να πετάγεται τελευταία στιγμή με το κεφάλι, χωρίς όμως να καταφέρει να δώσει στην μπάλα τροχιά προς την εστία.

Η επιμονή του Λεβαδειακού συνεχίστηκε και οι φιλοξενούμενοι χτύπησαν και στο 17ο λεπτό. Ο Λαγιούς βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή και μετά από καταπληκτική προσποίηση και αφού απελευθερώθηκε από τον προσωπικό του αντίπαλο, εκτέλεσε με το εξωτερικό, η μπάλα όμως χτύπησε στα σώματα.

Οι αριθμητικές ισορροπίες στην αναμέτρηση άλλαξαν στο 39ο λεπτό. Ο Παλάσιος έφυγε ολομόναχος στον κενό χώρο, με τον Τιναλίνι να βγαίνει άτσαλα με αποτέλεσμα να τον… γκρεμίσει. Χωρίς δεύτερη σκέψη ο Παπαδόπουλος του έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα, με τον Πανσερραϊκό να μένει από νωρίς με 10.

Το γκολ που τόσο πολύ έψαχνε ο Λεβαδειακός, το βρήκε από τα πόδια του Βέρμπιτς. Στο 57ο λεπτό και μετά από γρήγορο passing game των φιλοξενούμενων, ο Σλοβένος βρέθηκε σε θέση βολής και με ένα καλοζυγισμένο πλασέ έγραψε το 1-0, βάζοντας την ομάδα του σε θέση οδηγού.

Στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή βρέθηκε ο Συμελίδης στο 65’, όταν μετά από μία σειρά από κόντρες ο Βόλνεϊ επιχείρησε να σκοράρει από τη μικρή περιοχή με έξυπνο πλασέ, όμως ο Έλληνας χαφ ήταν εκεί που έπρεπε για να κόψει την μπάλα με το στήθος του.

Τρομακτική χαμένη ευκαιρία από τον Παλάσιος, ο οποίος δεν έσπασε την μπάλα σε ελεύθερο συμπαίκτη. Στο 75ο λεπτό ο Αργεντινός έφυγε ολομόναχος στην αντεπίθεση μαζί με ακόμη δύο συμπαίκτες, αλλά αποφάσισε να μην πασάρει και πέρασε τον τερματοφύλακα, το τελείωμα του βέβαια δεν κατέληξε στα δίχτυα, διότι τελευταία στιγμή πετάχτηκε ο Βόλνεϊ, που είχε τρέξει ολόκληρο το γήπεδο και με κατάθεση ψυχής έσωσε την ομάδα του από ένα δεύτερο γκολ.

Τελικά το 2-0 ήρθε για τον Λεβαδειακό λίγα λεπτά αργότερα. Ο Γεωργιάδης μετά από αντικανονικό μαρκάρισμα αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με εννέα παίκτες. Την εκτέλεση του φάουλ ανέλαβε ο Παλάσιος, ο οποίος βρήκε τον Πεδρόσο στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και με κεφαλιά έγραψε το τελικό 2-0 στο 89ο λεπτό.

MVP: Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος ήταν για ακόμη μία φορά εξαιρετικός, κλειδώνοντας με δική του ασίστ το τρίποντο της αναμέτρησης, έχοντας βέβαια ως μελανό σημείο το τετ α τετ στο οποίο και δεν έσπασε την μπάλα όπως και όφειλε.

Η σφυρίχτρα: Χωρίς δύσκολες αποφάσεις ήταν το παιχνίδι για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είχε μία καλή διαιτησία, ενώ σωστά έβγαλε και τις δύο κόκκινες κάρτες στους παίκτες του Πανσερραϊκού.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Μπρουκς (63' Μάρας), Ομεονγκά (84' Γκαλβάν), Νάνελι, Σοφιανός (42' Τσομπανίδης) και Καρέλης (63' Ιβάν).

Λεβαδειακός: Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Συμελίδης (78' Τσιμπόλα), Τσοκάϊ, Παλάσιος, Λαγιούς (87' Μανθάτης), Μπάλτσι (46' Βέρμπιτς, λ.τρ. 64' Πεντρόζο) και Όζμπολτ (65' Γκούμας).

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Κορωνάς, Μωυσιάδης

4ος: Τικόζογλου

VAR: Πουλικίδης, Φωτιάς

sport-fm.gr