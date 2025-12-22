ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρέμβαση Δημητρίου: «Παραλιγο να έχουμε διακοπή σε κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι»

Δεν είχε διάθεση να μιλήσει για ποδόσφαιρο ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ομάδας του επί της ΑΕΛ στη Λεμεσό.

Ο Ισπανός ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας «συγχαρητήρια στην ομάδα για τη νίκη και καλά Χριστούγεννα στους οπαδούς της ΑΕΚ» ενώ ακολούθως, μετά από ερώτηση που δέχθηκε, ανέφερε το εξής:

«Απόψε δεν θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο μετά από αυτό που συνέβη στον πάγκο. Λυπάμαι αλλά δεν θέλω να απαντήσω καμία ερώτηση».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο εκπρόσωπος Τύπου Κυριάκος Δημητρίου ο οποίος διευκρίνισε τα ακόλουθα:

«Ο προπονητής αναφέρεται γενικά στην κατάσταση που επικρατούσε πίσω από τον πάγκο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ακούσατε και είδατε τι συνέβη, είδατε τις εικόνες, ακούσατετις ανακοινώσεις, σε ένα κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι παραλίγο να οδηγηθούμε σε διακοπή».

*Σημειώνεται ότι στο δεύτερο ημίχρονο προκλήθηκε εξάλεπτη διακοπή ένεκα έντασης μεταξύ του πάγκου της ΑΕΚ και κάποιων οπαδών της ΑΕΛ που ήταν από πίσω. Αποβλήθηκε ο βοηθός προπονητή της ΑΕΚ Ινίγο Ιδιάκεθ λόγω αντίδρασης προς την εξέδρα.

