Γιατί ο Σολωμού πήγε στο on-field review για γκολ που ακυρώθηκε για οφσάιντ

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ φάνηκε να διπλασιάζει τα γκολ της κόντρα στην ΑΕΛ στο «Alphamega» όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από ένα τετράλεπτο.

Μετά από δίλεπτο έλεγχο του VAR για ενδεχόμενο οφσάιντ ο διαιτητής Δημήτρης Σολωμού κλήθηκε στο on-field review για να εξετάσει τη φάση.

Παρότι για αποφάσεις οφσάιντ ο VAR αποφασίζει μόνος του και δεν απαιτείται έλεγχος της φάσης από τον ρεφ, εν προκειμένω η εξέταση της φάσης στο on-field review ήταν απαραίτητη. Ο λόγος ήταν ότι το θέμα που εξεταζόταν δεν ήταν κατά πόσο υπήρχε οφσάιντ, αλλά κατά πόσο ο παίκτης που ήταν εκτεθειμένος (που ήταν άλλος από τον σκόρερ), επηρέαζε την εξέλιξη της φάσης.

Ο Σολωμού έκρινε ότι ο Πονς, που ήταν σε θέση οφσάιντ, όντως επηρέαζε (κρίνοντας πως τον μάρκαρε αντίπαλος που διαφορά θα μπορούσε να μαρκάρει τον σκόρερ Σαμπορίτ) με αποτέλεσμα να ακυρώσει το γκολ.