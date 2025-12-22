ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιατί ο Σολωμού πήγε στο on-field review για γκολ που ακυρώθηκε για οφσάιντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γιατί ο Σολωμού πήγε στο on-field review για γκολ που ακυρώθηκε για οφσάιντ

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ φάνηκε να διπλασιάζει τα γκολ της κόντρα στην ΑΕΛ στο «Alphamega» όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από ένα τετράλεπτο.

Μετά από δίλεπτο έλεγχο του VAR για ενδεχόμενο οφσάιντ ο διαιτητής Δημήτρης Σολωμού κλήθηκε στο on-field review για να εξετάσει τη φάση.

Παρότι για αποφάσεις οφσάιντ ο VAR αποφασίζει μόνος του και δεν απαιτείται έλεγχος της φάσης από τον ρεφ, εν προκειμένω η εξέταση της φάσης στο on-field review ήταν απαραίτητη. Ο λόγος ήταν ότι το θέμα που εξεταζόταν δεν ήταν κατά πόσο υπήρχε οφσάιντ, αλλά κατά πόσο ο παίκτης που ήταν εκτεθειμένος (που ήταν άλλος από τον σκόρερ), επηρέαζε την εξέλιξη της φάσης.

Ο Σολωμού έκρινε ότι ο Πονς, που ήταν σε θέση οφσάιντ, όντως επηρέαζε (κρίνοντας πως τον μάρκαρε αντίπαλος που διαφορά θα μπορούσε να μαρκάρει τον σκόρερ Σαμπορίτ) με αποτέλεσμα να ακυρώσει το γκολ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μαρτίνς: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα - Εντυπωσιακό αυτό που κάνει η ΑΕΚ»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Δεν θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο μετά από αυτό που συνέβη»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Έχουμε ήδη καλή ομάδα, ίσως κάνουμε μεταγραφές ίσως όχι»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του ΑΕΛ - ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ομόνοια - Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πογιατζής: «Φανταστικό πρώτο 45λεπτο, ίσως να ήταν διαφορετικά αν σκοράραμε»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Διπλό στη Λεμεσό και... λέει αντίο στο 2025 με προσπέρασμα η ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όταν πήρε φόρα, έκανε… πάρτι η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βραβεία ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος αθλητής της χρονιάς

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Γιατί ο Σολωμού πήγε στο on-field review για γκολ που ακυρώθηκε για οφσάιντ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όπως τα είπε ο Τιμούρ...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

BINTEO: Ισοφάρισε στις καθυστερήσεις για τη Ζάμπια και πανηγύρισε... τρώγοντας τα μούτρα του ο Ντάκα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρώτο... δεύτερο και η σύμπτωση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Το ταξίδι συνεχίζεται»: To φοβερό βίντεο του Ολυμπιακού για την επέκταση με τον Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Κοντά στη Μίλαν ο Φίλκρουγκ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη