Πογιατζής: «Φανταστικό πρώτο 45λεπτο, ίσως να ήταν διαφορετικά αν σκοράραμε»

Πογιατζής: «Φανταστικό πρώτο 45λεπτο, ίσως να ήταν διαφορετικά αν σκοράραμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο υπηρεσιακός προπονητής του Εθνικού Χρήστος Πογιατζής μετά τη βαριά ήττα της ομάδας της Άχνας με 4-0 από την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

Αναλυτικά...

«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια που πέρασε στην επόμενη φάση του Conference League. Για το σημερινό παιχνίδι θα έλεγα ότι κάναμε ένα πρώτο 45λεπτο φανταστικό, μπορούσαμε να σκοράρουμε και ίσως να ήταν διαφορετική η έκβαση του αγώνα. Δεν τα καταφέραμε, μετά στο δεύτερο ημίχρονο όταν ήρθε το δεύτερο γκολ νομίζω εκεί μέτρησαν κάποιες λεπτομέρειες και η εμπειρία της Ομόνοιας. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια για τη νίκη της. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο, καλό το νέο έτος, χρόνια πολλά με υγεία».

