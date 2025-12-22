ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Προσγειώθηκαν... ομαλά και κρατούν επαφή Ομόνοια και ΑΕΚ

Λίγες μέρες μετά τις ευρωπαϊκές τους δοκιμασίες που τους βρήκε να συνεχίζουν στο Conference League, Ομόνοια και ΑΕΚ επέστρεψαν στις νίκες στο πρωτάθλημα αφού είχε προηγηθεί η μεταξύ τους ισοπαλία.

Προσγειώθηκαν λοιπόν... ομαλά στην κυπριακή πραγματικότητα. Οι πράσινοι το έπραξαν με τεσσάρα επί του Εθνικού Άχνας και οι Λαρνακείς με σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΛ στη Λεμεσό.

Έτσι κρατούν επαφή με την κορυφή, παρόλο που έχουν αγώνα περισσότερο και κέρδισαν τα παιχνίδια τους, προερχόμενοι από ευρωπαϊκές δοκιμασίες.

Στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής, το γεγονός ότι μόνο η Ομόνοια νίκησε εντός έδρας.

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ένωση - Ακρίτας 0-1

(45+6' πεν. Xατζηβασίλης)

Άρης - Ομόνοια Αρ. 2-2

(13' Κβιλιτάια, 37' Γκομίς / 22' Γεωργίου, 80' Τελάντερ)

Ανόρθωση - Ολυμπιακός 0-0

Ε.Ν. Ύψωνα - Απόλλων 0-1

(85' Μάρκες)

Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ Αναβλήθηκε

Ομόνοια - Εθνικός Άχνας 4-0

(23΄ Παναγιώτου, 61΄ πέν. Σεμέδο, 69΄ Τάνκοβιτς, 80΄ πέν. Γιόβετιτς)

ΑΕΛ - ΑΕΚ 0-1

(26΄ Καμπρέρα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026

19:00 Ομόνοια Αρ. – Ε.Ν. Ύψωνα

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026

17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ

18:00 ΑΠΟΕΛ – Ένωση

19:00 Ακρίτας Χλ. – Ομόνοια

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026

16:00 Ολυμπιακός – Άρης

17:00 ΑΕΚ – Ανόρθωση

19:00 Απόλλων – Πάφος FC