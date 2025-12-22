Μαρτίνς: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα - Εντυπωσιακό αυτό που κάνει η ΑΕΚ»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 1-0 από την ΑΕΚ.

Αναλυτικά...

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο, ειδικά στους οπαδούς μας, στους παίκτες μας. Το πιο σημαντικό για το παιχνίδι, λυπάμαι που σήμερα δεν μπορούσαμε να είχαμε τη στήριξη του κόσμου μας, το τάιμινγκ δεν ήταν το καλύτερο θεωρώ. Για το παιχνίδι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, αυτό που κάνουν είναι εντυπωσιακό. Την τελευταία φορά που έχασαν νομίζω είναι τον Σεπτέμβρη, έχουν ομάδα με πολλή ποιότητα, καλό πρόεδρο, καλό προπονητή, καλό προσωπικό. Παλέψαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.

Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών ήμασταν η καλύτερη ομάδα, δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον αγώνα. Αλλάξαμε το σύστημα για δύο λόγους, ο πρώτος πίστευα ότι ήταν η καλύτερη λύση για τον αγώνα και κάποιες φορές όταν αλλάζουμε κάτι οι παίκτες είναι περισσότερο σε εγρήγορση, πιο συγκεντρωμένοι. Δεν δούλεψε βάσει αποτελέσματος αλλά νομίζω η εικόνα μας ήταν πολύ καλή. Κάναμε πέντε αλλαγές και τελειώσαμε με μόνο δύο αλλαγές. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Είμαι πολύ περισσότερο χαρούμενος έτσι, προτιμώ να νιώθω αυτά τα συναισθήματα. Αυτή είναι η νοοτροπία και το στιλ παιχνιδιού που θεωρώ πως πρέπει να παίζει η ομάδα σε όλους τους αγώνες».