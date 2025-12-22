ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: AEΛ - ΑΕΚ 0-1

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αλφαμέγα»

Μία αμφίρροπη μάχη θα διεκαχθεί στο κεκλεισμένων των θυρών «Αλφαμέγα», με την ΑΕΛ να υποδέχεται (19:00) την ΑΕΚ.

Οι γαλαζοκίτρινοι που προέρχονται από το ισόπαλο 0-0 με τον Ολυμπιακό, επιζητούν με μανία τη νίκη ώστε να κρατήσουν επαφή με την πρώτη εξάδα, έχοντας 21 βαθμούς (7η θέση) στη συγκομιδή τους.

Οι Λαρνακείς, μετά την πρόκριση στη 16άδα του Conference League, θέλουν να χαρούν ακόμη μία σημαντική επιτυχία. Με 26 βαθμούς είναι στην 4η θέση και συμβιβάζονται μονάχα με το διπλό.

To LIVE του αγώνα

-Επανήρχισε η αναμέτρηση κατόπιν εξάλεπτης διακοπής.

-Αποβλήθηκε ο βοηθός προπονητή της ΑΕΚ Ινίγο Ιδιάκεθ.

-Ένταση και προσωρινή διακοπή στον αγώνα. Σύρραξη στον πάγκο της ΑΕΚ, ένταση με τους λίγους οπαδούς της ΑΕΛ από πίσω και πολλές φωνές.

35' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ να ισοφαρίσει, με τον Νατέλ να πλασάρει έξω από ευνοϊκή θέση.

26' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΚ με τον Καμπρέρα! Μετά από κάθετη του Αμίν στον Ναούμ και γύρισμα του Κύπριου άσου, ο Αργεντινός πλάσαρε από κοντά στα δίχτυα.

9' Mακρινό, δυνατό σουτ του Μιλίτσεβιτς, δεν ήταν κακό, λίγο πάνω από τα δοκάρια.

6' Σουτ του Σινγκ μέσα από την περιοχή, ψηλά έξω. Πρώτη φάση για την ΑΕΛ.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Κέλερ, Μπογκντάν, Στεφάνοβιτς, Φιλιώτης, Ζντραφκόφσκι, Γκλάβσιτς, Ζόκε, Νατέλ, Σινγκ.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Χάιρο, Μιραμόν, Λέδες, Πονς, Ναούμ, Αμίν, Καμπρέρα.

ΣΚΟΡΕΡ: - / 26΄ Καμπρέρα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Wolfensberger Sven

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Δευτέρα, 22.12.2025 / 19:00

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

